Plan detox

Tras las navidades todos son buenos propósitos, dicen que en estos días aumentan las nuevas altas en los gimnasios, las consultas de los nutricionistas están a tope y parece que todos necesitamos hacer deporte para tratar de quitarnos esas calorías que hemos cogido de más …Inevitablemente todos llegamos con algunos kilos y eso se nota, imposible resistirse a esos riquísimos banquetes, polvorones, turrones, al champán…y cómo no, a nuestro increíble Roscón de Reyes…



Hoy os quiero contar algunas ideas para empezar bien el año, eliminando toxinas y depurando al organismo, toma nota:



Si te encuentras hinchada, es importante realizar una dieta rica en cereales, fibra y legumbres, tu cuerpo lo agradecerá…



Aumentar el consumo de fruta y verduras, que seguro que en estos días ha sido complicado…. Lo óptimo serían 5 piezas de cada, sus vitaminas y minerales son esenciales para conseguir desintoxicarnos.



Beber mucha agua, un clásico que no debemos olvidar para reponer los líquidos que hemos perdido. Los entendidos dicen que deberíamos beber alrededor de 2 litros al día, pero si nos cuesta llegar a esa cantidad, otra idea es aumentar el consumo de infusiones detox, las de menta, salvia, alcachofa…además de ayudar a reducir la formación de gases nos deshace de toxinas…



El yogurt y sus derivados también ayudan a proteger nuestra flora intestnal.



Hacer ejercicio, si no lo haces habitualmente, ve poco a poco, tampoco se trata de convertinos de la noche a la mañana en un runner experto! A mi me gusta practicar yoga y pilates, que aunque me dicen que es gimnasia para vagos, en mi caso es perfecto…



Por último, os recomiendo mi nuevo descubrimiento, el programa Detox Powder de 14 días de Marine Chlorella, un suplemento de salud cuyo ingrediente estrella son las algas marinas. Este microalga nos ayuda a desintoxicar los riñones y la vesícula biliar, además promueve una buena digestión y la pérdida de peso, nos refuerza el sistema inmunitario, mejora los niveles de colesterol y los niveles de azúcar, incrementa los niveles celulares antioxidantes y nos ayuda con nuestra piel y a fortalecer nuestro cabello….



El laboratorio encargado de esta novedad es Algalenic Labs, una firma portuguesa reconocida a nivel internacional por la calidad de los ingredientes utilizados en sus productos.



La caja contiene 14 sobres, y su modo de empleo es sencillo, simplemente mezclar con agua y tomar una vez al día.



Entre sus ingredientes, además de la Chlorella Marina, destaca el extracto de alcachofa, de espárrago, de espinaca y cola de caballo…



En fin, un chute detox que nos vendrá genial para recuperarnos de estos días!