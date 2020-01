Por qué nunca puede faltar una cafetera de cápsulas en casa por cafetera.me Comunicae

viernes, 10 de enero de 2020, 15:02 h (CET) El café, ese pequeño gran placer del día a día, capaz de convertir la mañana más monótona en algo realmente maravilloso, aquí vienen los principales argumentos por los que nunca puede faltar una cafetera de cápsulas en casa El café, cuánta gente es incapaz de vivir sin el, es ese placer mañanero capaz de espabilar hasta a las mentes más adormiladas, pues bien, con este precedente, aquí vienen las principales razones por las que nunca puede faltar una buena cafetera de cápsulas en casa para disfrutar del mejor café:

Variedad de máquinas y marcas: Antiguamente este mercado estaba más dominado por Nespresso, pero a día de hoy, hay una gran de variedad de cafeteras y marcas con las que conseguir el mejor café en cápsulas en casa, además de la más que conocida Nespresso, hay otras marcas que quieren hacerle competencia, como lo son Dolce Gusto y Tassimo.

Espacio: Si las cafeteras de espresso son realmente voluminosas y complejas la mayor parte de ellas, con las de cápsulas se da el caso absolutamente opuesto, la gran parte de estas máquinas son pequeñas y recogidas, esto implica un gran beneficio en cuanto a espacio, ya que caben en cualquier rinconcito de cualquier sala.

Son muy cómodas: Tanto a la hora de preparar el café como a la hora de limpiar las cafeteras, dichas cafeteras de cápsulas aportan la gran ventaja de que no tiene ninguna complicación hacer el café además de introducir la cápsula, mientras que a la hora de limpiarlas, suelen tener menos componentes que las clásicas espresso y las tradicionales italianas.

En un plis plas: El café está listo rápidamente con estas cafeteras de cápsulas, ya que tardan escasos segundos en preparar el café preferido de cada uno, sin tener que calentar el café en una vitrocerámica o procesos similares.

Fácil transporte: Si hay un evento algún día en la oficina, o hay una excursión pendiente, no hay ninguna pega, ya que estas cafeteras funcionan a la corriente y resulta muy fácil el transportar la cafetera a otro sitio.

Infinidad de sabores: Solo, doble, intenso, cortado, cacao, latte machiatto, capuchinno, etc. Mil y una variedades de cápsulas y de sabores para las cafeteras de cápsulas, para que cada uno encuentre de una manera fácil y rápida su café, chocolate o té favorito.

Son muy bonitas: En la parcela de la estética, entonces las cafeteras de cápsulas son las más bonitas estéticamente hablando, ya que han conseguido aunar la tecnología de las voluminosas espresso en el espacio de las clásicas cafeteras italianas.

Baratas: Cierto es que cuando esta generación de cafeteras salió al mercado, se escapaban en cuanto a precio, pero con el paso de los años se han ido abaratando y se han convertido en máquinas tecnológicas pero muy económicas, por el irrisorio precio de 40 euros ya tienes máquinas de cápsulas realmente preparadas e innovadoras.

"Estos han sido tan solo unos pocos beneficios de los incalculables que puede tener el hecho de tener una cafetera de cápsulas en casa. Las mejores cafeteras de cápsulas del mercado a los mejores precios están todas en cafetera.me" afirman.

