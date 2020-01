Schneider Electric Zona Ibérica, primer fabricante de aparamenta MT en conectar productos de forma estándar Comunicae

viernes, 10 de enero de 2020, 12:31 h (CET) La gama de celdas SM6 y los transformadores Trihal de aislamiento seco ya incorporan el nivel de conectividad ENABLED. Acceder a una información fiable y constante permite tomar mejores decisiones, que los usuarios finales puedan conocer el estado de sus instalaciones y optimizar la gestión de sus activos. Schneider Electric dota de inteligencia a las instalaciones MT mediante tres niveles de conectividad: ENABLED, ENBALED+ y CLOUD Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que, a partir de ahora, todos los pedidos de las gamas de celdas SM6 y transformadores secos Trihal incorporan de forma estándar el nivel de conectividad denominado ENABLED. Esta opción incluye una serie de sensores de temperatura instalados en aquellos puntos considerados críticos de los equipos para conseguir, así, la monitorización continua de los posibles puntos calientes.

En el actual mundo digital, poder acceder a una información fiable y constante es fundamental para tomar decisiones, y permite que los usuarios finales puedan conocer el estado de sus instalaciones y optimizar la gestión de sus activos. Por ello, las instalaciones de Media Tensión (MT) deben contar con conectividad.

Ahora, los proveedores y profesionales de mantenimiento podrán disponen de información sobre el estado de sus equipos sin necesidad de realizar revisiones periódicas, laboriosas y costosas, ya que Schneider Electric les ofrece de forma estándar la conectividad básica ENABLED, es decir, una supervisión continua sin necesidad de invertir más en sus nuevas instalaciones.

Además, Schneider Electric ofrece a sus clientes, además, otras soluciones y niveles de monitorización superiores, como ENABLED+ y CLOUD para una supervisión predictiva.

Conectividad ENABLED

La conectividad ENABLED consiste en la instalación de sensores de temperatura (TH110) en las conexiones de cables MT para las celdas SM6 y en las conexiones de cables MT, BT y tomas de regulación de los transformadores Trihal.

En el caso de las SM6, se instala un sensor de temperatura TH110 en las pletinas de conexión que unen la celda con el terminal del cable MT, contando, así, con un total de 3 sensores en cada fase.

En el caso de los transformadores Trihal, se instalan un total de trece sensores TH110: a cuatro en las conexiones de BT (tres fases y neutro); tres sensores en las conexiones superiores del triángulo en la parte de MT; otros tres sensores en las conexiones inferiores del mismo triángulo y, finalmente, tres sensores en las tomas de regulación del transformador.

Estos sensores TH110 son sensores autoalimentados, inalámbricos y con comunicación Zigbee.

Cada instalación dispondrá de una etiqueta de tecnología NFC con la información de cada equipo (celda o transformador) integrada, así como la identificación de cada sensor para conocer en qué fase está instalado. A través de una App de descarga gratuita (Easergy Thermal Connect), y por medio de un dispositivo móvil con NFC, se podrá leer la temperatura de los puntos calientes, sin necesidad de realizar tareas de mantenimiento con los clásicos dispositivos termográficos que obligan a realizar las lecturas de forma individual.

Conectividad ENABLED+

Para instalaciones en las que se desee contar con información adicional al nivel ENABLED, Schneider ofrece la opción ENABLED+, que incorpora nuevas funcionalidades. En este caso, además de los sensores TH110, se instalan sensores de control medioambiental (sensor CL110) y control del estado a través de un dispositivo instalado sobre los mismos equipos (SMD: Substation Monitoring Device).

El CL110 es también un sensor inalámbrico con comunicación Zigbee que mide la temperatura de la envolvente de los equipos, la humedad relativa del centro y la temperatura de rocío (condensación), por lo que monitoriza a lo largo del tiempo las veces que se hayan podido producir condensaciones, enviando mensajes SMS de alarma al facility manager cada vez que la instalación supere los parámetros establecidos de funcionamiento normal.

Si los equipos de MT están protegidos con relés de protección inteligentes (gama Sepam, P3 o P5) éstos proporcionarán al SMD el estado de los equipos, recopilando informaciones sobres los kA por la instalación e indicando de formar local a través de su pantalla HMI la vida útil restante en función de su enduranciamecánica y eléctrica. Del mismo modo, el SMD recibe las informaciones de los sensores TH110 instalados en los transformadores Trihal y es capaz de informar sobre el estado de la vida útil y el envejecimiento de los mismos, en función de la acumulación de la carga a la que se haya sometido el transformador desde su puesta en servicio.

En resumen, el SMD del nivel ENABLED+ centraliza las temperaturas (TH110), las condiciones ambientales (CL110) y el estado de los equipos (a través de los relés de protección) y es capaz de analizar los datos para interpretar y visualizar en una pantalla o en un SCADA local el estado de los equipos, las celdas y los transformadores, enviando mensajes de alarma SMS en caso de un funcionamiento fuera de los parámetros establecidos.

Toda esta información está disponible para el usuario final tan solo consultando en la pantalla local del SMD situado con los equipos. Si por motivos de seguridad se requiere recopilar estas informaciones u operar (abrir y cerrar los circuitos de potencia) sin entrar en la propia instalación, es posible hacerlo a través de cualquier dispositivo móvil por medio de una red Wifi que emite el SMD, y se podrá obtener esta información y operar a una distancia del centro equivalente al alcance de una red wifi doméstica (unos 20 metros). Esta captación de datos y maniobra a distancia se denomina NearbyControl o Control Cercano.

También es posible enviar SMS al responsable de la instalación cuando surja una alarma en el momento en que uno de los indicadores antes comentados se encuentre fuera de los niveles normales de funcionamiento (prealarma o alarma).

Conectividad CLOUD

La conectividad CLOUD corresponde al nivel más alto de conectividad en el que los centros están equipados con los mismos sensores que ofrece ENABLED+ (TH110, CL110, Sepam, P3, P5), con la diferencia de que reporta los datos a los servicios Cloud de Schneider Electric (Asset Advisor), lo que permite una monitorización remota y completa, al obtener informes periódicos del estado y el envejecimiento de los equipos, proporcionando una visión de mantenimiento predictivo y anticipándose, por tanto, a cualquier fallo de funcionamiento y sin necesidad de estar presente on-site en la instalación.

