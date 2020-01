El Salón Noelia Jiménez revela las 6 tendencias de color que arrasarán en 2020 Comunicae

viernes, 10 de enero de 2020, 09:51 h (CET) 2020 está aquí, y trae consigo el aire de un nuevo comienzo, y ¿por qué no? un cambio en el color del cabello puede ser el primer paso para comenzar la década con la mejor actitud. Hay que recordar que lo sano y lo natural está siempre por encima de la tendencia, no hay que comprometer la salud del cabello para lucir espectacular. El reputado equipo de coloristas de la estilista Noelia Jiménez, junto a ella, desvelan las tendencias que destacarán este 2020 Si no se sabe que color elegir, tal vez estas opciones aporten la inspiración que se necesita. Tímida o atrevida, siempre se podrá encontrar un estilo de cabello que se adapte a una misma:

SMOKY GOLD: esta tendencia funciona igual en pelo rizado y liso, así como en rubias y morenas. Además de aportar un extra de brillo, no requiere un mantenimiento extremo, ya que disimula el efecto raíz. Se trata de un tono dorado ahumado que se aplica de manera similar a las mechas balayage, dando especial protagonismo a las puntas.

NEGRO: Si el cabello claro no es para uno, esta es la tendencia, el pelo negro o “casi” negro. Dependiendo del tono de piel, algunos expertos recomiendan un castaño oscuro antes que negro azabache, se obtienen los mismos resultados, también recomiendan oscurecer el pelo de manera gradual. Sea cual sea la elección de tono, el resultado será clásico y elegante.

BABYLIGHTS: las mechas babylights son una opción perfecta si lo que se quiere es darle luz a la melena, sin una coloración completa. La técnica consiste en crear pequeñas luces en toda la cabeza, aplicando una coloración más clara, obteniendo así unos sutiles reflejos de luz, que aclaran el tono base y atraen luz natural al rostro, suavizando los rasgos.

GLOSSY MOCHA: en 2020, las castañas se alejan de las luces rubias y se busca alzar el tono de manera más natural. Si se tiene un tono oscuro, se añadirán luces en un tono un poco más claro que la raíz, pero sin llegar a ser rubio. Está técnica añade dimensión al cabello, dando al rostro un toque fresco y brillante sin una coloración extrema.

GINGER SPICE: para las más atrevidas el cabello pelirrojo seguirá siendo tendencia en 2020, se trata de una tendencia pasajera, perfecta para aquellas que cambian su look continuamente. Existe una gran variedad de tonalidades, un experto puede ayudar a elegir la mejor opción. Se apuesta sobre todo por los tonos cobrizos claros que se acercan al rubio.

GREYS: en 2020 lo más natural esta de moda, si las canas se han apoderado de la melena, este es el momento de dejar de teñir el cabello. Si has realizado procesos de coloración en las canas este puede ser un proceso largo y complicado, sin duda un compromiso a largo plazo. Solo necesitas consejo de un experto, perseverancia y mucha confianza.

Acerca del Salón Noelia Jiménez

El Salón Noelia Jiménez está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, dirigido por la propia Noelia Jiménez. Se trata de uno de los salones de peluquería más exclusivos de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella. Las terapias de volumen, de reestructuración, de forma y los más punteros servicios de pedicura y manicura se dan cita en este salón que a nadie deja indiferente.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de toda la plantilla es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural a nivel mundial, ya que el Salón Noelia Jiménez cuenta con una fuerte influencia a nivel internacional.

