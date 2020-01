Gracias a Bizum y Palbin.com cualquier tienda online puede recibir pagos inmediatos por móvil Comunicae

jueves, 9 de enero de 2020, 09:07 h (CET) Los usuarios de Bizum podrán comprar con su número de móvil en las tiendas de Palbin, lo que supone que sus más de 35.000 tiendas online cuenten con esta nueva funcionalidad Bizum da el salto al e-commerce de la mano de Palbin.com con el lanzamiento de su funcionalidad de pago en comercios online. Gracias a este nuevo servicio, los más de 5 millones de personas que utilizan actualmente Bizum, podrán comprar en las tiendas más de 35.000 tiendas online creadas en Palbin de manera rápida, cómoda y segura.

Con esta asociación, la plataforma de e-commerce española Palbin, se convierte en un referente en el mundo de los comercios online, poniendo a disposición de sus clientes el nuevo servicio de pago electrónico desarrollado por Bizum.

Según el CTO de Palbin.com, Enrique Andreu, “la integración de Bizum como método de pago agilizará enormemente el proceso de pago y cobro a nuestros clientes, algo esencial en el mundo e-commerce”. Y es que, con esta nueva funcionalidad, todas las tiendas online que lo tengan habilitado, lograrán una gran ventaja competitiva respecto a otros negocios online. No solo permite comprar desde el móvil, sino que agiliza el proceso de compra en más de 18 segundos.

Los usuarios de Bizum ya pueden activar esta funcionalidad a través de su banco, dando de alta la Clave Bizum, un código de cuatro dígitos que funciona de forma similar al PIN de una tarjeta y que cada usuario utilizará para comprar en los establecimientos que hayan habilitado el botón Bizum en su web. Este código es único para cada usuario y válido para todas las compras; el usuario podrá modificarlo cuando quiera.

Sobre Palbin.com

Palbin.com es una plataforma de comercio electrónico española con sede en Zaragoza y que fue fundada como una start up en 2009 por Alejandro Fanjul y Enrique Andreu. Esta plataforma de nube nació con el objetivo de que autónomos, PYMES y pequeñas empresas pudieran ampliar sus negocios, creando su propia tienda online sin tener unos grandes conocimientos técnicos. Más información: www.palbin.com

