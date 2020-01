Aumenta la visibilidad de tu negocio con el marketing digital Search Engine Marketing, conocido por sus siglas SEM, refiere a las campañas publicitarias que aparecen en los motores de búsquedas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de enero de 2020, 09:27 h (CET)

El marketing digital se ha convertido en una de las estrategias más eficientes para que las empresas ganen posicionamiento en el mercado. Sin embargo, no podemos olvidar que la cantidad de información en Internet incrementa rápidamente todos los días, por lo que para obtener los resultados deseados, cada empresa debe tener claro sus objetivos para así, crear campañas más eficientes; es decir, con un contenido apropiado y dirigido al público correcto.



¿Qué son las campañas SEM? Search Engine Marketing, conocido por sus siglas SEM, refiere a las campañas publicitarias que aparecen en los motores de búsquedas. Este método publicitario le ha permitido a las empresas aumentar su posicionamiento en el mercado, ya que aparecen de manera oportuna basada en la búsqueda activa del usuario.



Para comenzar a realizar este tipo de publicidad, los empresarios pueden gestionar sus campañas mediante aplicaciones como Google Adwords o contactar a una agencia SEM certificada para que se encargue de gestionar las campañas de forma eficiente y con garantía de lograr los objetivos planteados.

Google es el buscador más utilizado a nivel mundial, su programa Google Adwords reserva los primeros 4 resultados de una búsqueda a los anuncios que posean mejor ranking. Esta valoración se basa en la puja que hace el anunciante, el nivel de calidad del anuncio y el impacto previsto. En este sentido, si deseas comenzar a realizar una campaña SEM, lo mejor es que cuentes con la asesoría de profesionales que te ayuden a gestionar una campaña que se adapte a los estándares del buscador. De lo contrario, es muy probable que termines perdiendo dinero por no alcanzar la visibilidad deseada.



Aspectos que se deben considerar para ejecutar un plan de marketing digital efectivo Debido a la gran cantidad de anuncios disponibles en los buscadores, la competencia digital se ha convertido en una batalla ardua, con grandes beneficios para las empresas que lo hacen de la forma correcta. Las campañas SEM han ido ganando terreno para utilizarse como un recurso complementario a las estrategias SEO y aumentar la captación de posibles clientes de cada negocio. Algunos de los aspectos que debes tener claro y en los que una agencia especializada puede ayudar a ejecutar para obtener los mejores resultados son los siguientes:



Establecimiento de objetivos específicos El primer paso para crear una campaña efectiva es determinar los objetivos que se pretendan alcanzar; estos deben ser claros y precisos. Dependiendo del tipo de empresa se puede querer aumentar las ventas, conseguir mayores suscripciones, atraer tráfico de calidad a tu página, incrementar las visitas al negocio físico, entre otras. Lo que debes considerar es que mientras más específicos sean los objetivos, la campaña tendrá mayor impacto y efectividad.



Identificación del público Determinar el target específico al que tu producto o servicio está dirigido permitirá que los usuarios encuentren tu anuncio de forma más rápida y oportuna. Por ejemplo, si ofreces un servicio de fontanería en Madrid, el público que te interesa es el que vive dentro de esa comunidad, ya que para las personas que se sitúan en Málaga este tipo de anuncios no tendrá ninguna relevancia. En este sentido, la segmentación geográfica juega un papel fundamental para alcanzar el éxito.



Creación de contenido de calidad El contenido de los anuncios debe ser interesante y útil para la persona que realiza la búsqueda. Una agencia encargada de realizar campañas SEM podrá darte todo el apoyo en la selección de las palabras claves, el diseño del anuncio, la estructura y todos los elementos que harán que llamen la atención del público deseado.



El tipo de campaña apropiado depende de los objetivos que se desean alcanzar Existen diversos tipos de campañas SEM diseñados para alcanzar los objetivos que cada empresa desea. En este sentido, el recurso publicitario más común es la red de búsqueda, es decir, los anuncios que aparecen en los resultados de los motores de búsqueda. Sin embargo, existen otras formas de llegar a los potenciales clientes de forma más efectiva, tales como:



La red de display Esta modalidad, con un alto nivel de efectividad, pone a disposición más de dos millones de páginas webs en las que pueden aparecer tus anuncios. Uno de los mayores beneficios es que la publicidad aparece según el tipo de usuario que esté navegando en la red, lo que aumenta la captación de posibles clientes.



Remarking Esta aplicación, asociada a Google Adwords, permite que los anuncios publicitarios se adapten a cada usuario basado en las páginas que ha visitado recientemente. La finalidad de esta metodología es perseguir al usuario durante todo momento mientras está en la red, para que pueda visualizar la publicidad en las distintas páginas y aplicaciones que utilice.



Campañas de video Los videos son un recurso publicitario que cada vez gana más popularidad. Su carácter dinámico y envolvente ha tenido resultados positivos en la captación de clientes. Uno de los métodos de divulgación, con finalidad publicitaria, ha sido la reproducción automática en plataformas como YouTube, que con el uso de Adwords podrás colocar y administrar.



Ventajas de acudir a una agencia SEM En vista de la creciente popularidad de marketing digital, la mejor manera de lograr campañas eficientes es acudiendo a una agencia especializada y certificada en mercadotecnia en motores de búsqueda o SEM. Los servicios que estas empresas deben garantizar a cada uno de sus clientes son:



- Una planificación de la estrategia basada en los objetivos planteados. - Asesoramiento en la elaboración de los anuncios. - Seguimiento de las campañas. - Control del presupuesto. - Informes métricos para medir los niveles de eficiencia de la campaña.



Con cada uno de estos aspectos cubiertos, tendrás la seguridad de obtener las primeras posiciones en los motores de búsqueda con anuncios publicitarios creados para alcanzar los resultados estimados. Es una manera eficiente de aumentar la visibilidad de tu empresa, además, da la facilidad de poder visualizar los reportes y hacer seguimientos a las estrategias de forma rápida.



