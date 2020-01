Neutrino Energy: La importancia geopolítica de la tecnología neutrinovoltaica Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 17:07 h (CET) El rápido calentamiento observado en los últimos años es motivo de preocupación no solo para los ecologistas y políticos, también para toda la población del planeta, como lo demuestra la actividad creciente del movimiento ambientalista. Los científicos tienen diferentes opiniones acerca de las causas del calentamiento global, pero todos están de acuerdo en que la actividad humana juega un papel importante en este proceso Para mejorar el bienestar de las personas, tanto la producción de energía eléctrica como la producción de automóviles tuvieron que aumentar significativamente para satisfacer las demandas crecientes de la población. El sistema actual empleado para generar energía eléctrica basado en la combustión de combustibles fósiles requiere, sin duda, una reestructuración. Los gobiernos de diferentes países son optimistas acerca de los plazos para la transición a la energía alternativa, y anuncian que ya no producirán electricidad a partir de combustibles fósiles, negándose a usar motores de combustión interna.

Holger Thorsten Schubart, CEO de la empresa germano-estadounidense Neutrino Energy Group, que participó activamente en la conferencia climática en Madrid, habla hoy sobre los problemas de la conversión al modelo de producción de energía sin gases de efecto invernadero:

¿Qué se puede hacer para reducir las emisiones?

"Hace quince años me di cuenta de que el proceso de cambio climático era inevitable, y comenzamos a trabajar con un grupo de científicos en una tecnología que generaba energía bajo la influencia de los rayos cósmicos de espectro invisible, a la que llamamos tecnología neutrinovoltaica. Al comienzo del trabajo decidimos que debía haber una manera de obtener electricidad de la radiación invisible, una vez que los científicos habían logrado obtener electricidad del espectro de radiación visible (luz solar)."

"Nuestra empresa ha recorrido un largo camino para crear fuentes de energía eléctrica revolucionarias y limpias para el futuro, aunque el viaje aún sigue siendo largo y difícil. Lo haremos nosotros mismos, incluso sin el apoyo de los líderes de los países interesados, pero es evidente que con el apoyo político podemos avanzar mucho más rápido. Quiero transmitir esto no solo al Gobierno federal de Alemania y a la UE, sino también al resto de países."

"Estamos al tanto de las preocupaciones de los círculos políticos en Alemania y la UE en cuanto a la resolución de los problemas climáticos. Por ejemplo, la nueva Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, presentó una tarea principal: la "Estrategia Verde" para el clima y la energía, que requerirá inversiones de 260 mil millones de euros para 2030."

Breve descripción de la propuesta de tecnología neutrinovoltaica

"La tecnología neutrinovoltaica hace posible el uso de los rayos cósmicos de espectro invisible, los cuales llegan a la tierra uniformemente tanto de día como de noche, logrando estimular los átomos de un revestimiento multicapa de nanoespesor."

"La novedad técnica y la singularidad de la invención radica en la creación de un nanomaterial multicapa con el que se obtiene una mayor cantidad de vibraciones atómicas. Los neutrinos cósmicos de alta energía que penetran en la superficie de trabajo de la placa causan microvibraciones adicionales de los átomos del nanomaterial. Este efecto es suficiente para convertir las vibraciones atómicas en resonancia. La resonancia es un fenómeno que genera un fuerte aumento en la amplitud de las vibraciones forzadas, y ocurre cuando la frecuencia de las influencias externas (neutrinos de alta energía más varias radiaciones electromagnéticas de origen natural y artificial) se aproxima a ciertos valores (frecuencias de resonancia), que están determinadas por las propiedades del sistema. El aumento en la amplitud es solo una consecuencia de la resonancia, y la razón es la correspondencia de la frecuencia externa (estimulante) con la frecuencia interna (natural) del sistema de vibración. El fenómeno de resonancia también se puede utilizar para distinguir y amplificar vibraciones periódicas muy débiles. La resonancia como fenómeno radica en el hecho de que, a partir de una cierta frecuencia de la fuerza motriz, el sistema de vibración es particularmente susceptible al efecto de esta fuerza."

"La resonancia se elimina de la lámina metálica sobre la cual se aplica el nanomaterial en forma de corriente eléctrica constante. La aparición de resonancias en el sistema de vibración hace posible la obtención de una corriente eléctrica estable y constante, aunque el sistema de vibración del nanomaterial parece estar influenciado solo mínimamente desde el exterior."

"La simplicidad de la invención, la ausencia de costes de mantenimiento, la compacidad de la fuente de neutrinos y la capacidad de operar la fuente en modos básicos de maniobra: estas características de las fuentes de energía de neutrinos garantizan un uso amplio tanto en aplicaciones individuales como industriales, incluyendo su empleo en vehículos eléctricos."

Importancia de la geopolítica en la tecnología neutrinovoltaica?

"La disponibilidad generalizada de electricidad significa menos hambre, significa agua, significa luz, significa educación. Los recursos a los que tenemos acceso hoy están distribuidos de manera desigual, por lo que siguen surgiendo conflictos geopolíticos en el mundo, y su intensidad irá en aumento cuando estos recursos se agoten en el futuro. Gracias a nuestra tecnología utilizamos la mayor de las fuentes de energía disponibles, la energía cósmica y, por su puesto, la energía solar; en la actualidad la humanidad solo usa la parte visible de la radiación."

"Utilizamos todo el espectro de radiación: no solo el espectro visible, también la radiación de fondo cósmica, todos los rayos de luz invisibles, conocidos y aún desconocidos. Recientemente se ha demostrado que los neutrinos tienen masa, y el Premio Nobel de Física del 2015 se otorgó por este descubrimiento, por lo que hoy podemos explicar por qué se obtiene energía a partir de los neutrinos basándonos en la fórmula de Einstein. La energía de un solo neutrino es muy baja, pero el flujo total de neutrinos en un centímetro cuadrado por segundo de la superficie terrestre es de 60 mil millones de partículas. Nuestra invención consiste en el desarrollo de materiales especiales que interactúan con esta radiación."

"Ahora se trata de expandir la energía solar y eólica. En mi opinión, estas dos fuentes energéticas no pueden ser la base del suministro energético del futuro debido a la inestabilidad de la producción, puesto que dependen en gran medida del clima. En la actualidad están desempeñando el papel de suministro adicional al sistema de producción de energía basado en la quema de combustibles fósiles, y en el futuro seguirán desempeñando el mismo papel. Esta es mi profunda convicción."

Tiempo de espera para ver esta tecnología en acción en la vida real

"Esta tecnología funciona perfectamente en el laboratorio. Actualmente, el equipo de una línea automática está diseñado para aplicar el invento del nanorevestimiento multicapa sobre una lámina metálica, lo que nos permitirá fabricar elementos a escala industrial. Al final, se trata de una cuestión de capital que invertiremos en esta producción. Espero que los primeros productos pequeños salgan al mercado el próximo año. Pero no tenemos prisa, ya que queremos preparar adecuadamente todos los procesos. Finalmente, surgirá una tecnología que eventualmente complementará el sistema de energía existente, luego reemplazará este antiguo sistema de producción de energía, y en unas pocas décadas lo sustituirá por completo."

