La Doctora Claudia López analiza el blanqueamiento dental y la importancia del color en la odontología

El término popularizado como blanqueamiento dental, no es tal ya que no modifica el color de los dientes haciéndolos blancos sino que modifica el color de los dientes haciéndolos más claros y luminosos Una sonrisa atractiva es aquella en la que los dientes están, bien posicionados, simétricos y en armonía con los tejidos blandos y además son muy luminosos y poco saturados. El blanqueamiento dental es el tratamiento alternativo y terapéutico más conservador dentro de las diferentes disciplinas que componen la odontología estética; respeta la forma y también la estructura de los tejidos dentales siempre que se ponga en práctica de forma adecuada integrada dentro del campo de la odontología estética. El término popularizado como blanqueamiento dental, no es tal ya que no modifica el color de los dientes haciéndolos blancos sino que modifica el color de los dientes haciéndolos más claros , incrementando su luminosidad y disminuyendo su saturación, pero no siempre los hará blancos; por ejemplo, los pacientes que tengan los dientes amarillos, el tratamiento hará que los tengan amarillos, más claros; los pacientes que tengan los dientes marrones, hará que sean marrones, más claro. El tratamiento de blanqueamiento dental, se realiza con agentes blanqueadores, es decir la sustancia que ejerce el efecto blanqueador; cuanto mayor concentración, más efecto blanqueador, aunque dependerá del tipo de discoloración (término odontológico -alteración del color- de múltiples colores).

Los agentes blanqueadores principales y más utilizados son los Agentes Oxidantes , ejem (Opalescence - Ultradent 10%-16% carbamida y Opalescence Boots 40% hidrógeno) ya que son los que proporcionaran mejores resultados de forma sencilla, predecible y sobretodo segura, oxidando los pigmentos incorporados en la estructura dentaria. El proceso de oxidación en blanqueamiento dental es la simplificación o desestructuración de la molécula dentaria; se rompen dobles enlaces, se liberan radicales libres y se va lavando el pigmento incorporado, de tal forma que cuando la luz penetra a través de la estructura dentaria lo hará de un forma más sencilla y se reflejará como más blanco; lo importante es saber hasta donde blanquear ya que si se sobrepasa el límite de desestructuración o blanqueamiento, se dañará la estructura del diente de forma irreversible; el éxito del tratamiento radica en aproximarse a ese punto, sin sobrepasarlo; la ventaja de esa aproximación es evitar que el diente se vuelva a oscurecer en un período corto de tiempo (recidiva).

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de optar por este tipo de tratamiento, es el registro inicial del color de los dientes del paciente, lo que se conoce en odontología como toma del color. Esto consiste en trasformar el color de los dientes en números; éstos están en la guía diseñada especialmente para blanqueamiento, la VITA BLEACHEDGUIDE 3D-MASTER; en ella hay una serie de testigos confeccionados en cerámica plastificada ordenados según su luminosidad y únicamente deberá seleccionarse aquel que más se parezca al color del diente del paciente. Gracias a ello se podrá contar cambios de posición, SGU unidades de modificación de luminosidad en función de la ordenación de los testigos de la guía Vita ,es decir, cuántas unidades de color se modifican durante y al finalizar el tratamiento.

Es muy importante registrar la cuantificación de modificación del color de los dientes del paciente. Este registro puede ser a través de procedimientos subjetivos (ojo humano) o procedimientos objetivos (dispositivos electrónicos). La forma ideal y sencilla de cuantificarlo objetivamente es con la ayuda de un espectrofotómetro - Vita Easyshade V, proporciona un 95% de reproducibilidad siendo más preciso que el ojo humano; ésta medición debe ser dinámica y debe realizarse al inicio, durante, al finalizar y en las posteriores revisiones del tratamiento. De esta forma se puede cuantificar el desplazamiento del color en el espacio cromático de los dientes naturales; los dientes humanos son muy luminosos, amarillos y tienen cierto componente rojo. El espectrofotrómetro Vita Easyshade V es la herramienta que mide cada uno de estos parámetros de color en el Espacio Cie Lab, en los tres ejes, un eje vertical y dos ejes horizontales, los tres perpendiculares entre sí, el eje vertical corresponde a la luminosidad, y los horizontales a la saturación rojo-verde, amarillo-azul, más saturados en la periferia y conforme se acercan al eje vertical se vuelven más pálidos. Calcula la distancia de cualquier punto de color a los tres ejes.

Un diente cuando se blanquea hace un desplazamiento espacial, recorre una distancia entre el diente antes y después de blanquearse, y es esa distancia la que se mide. Vita Easyshade V es el espetrofotómetro de última generación, preciso, ergonómico y el más versátil del mercado; posee un puntero de luz ISO en el extremo, emite luz que al posicionarse sobre el diente, la refleja, la capta y analiza. de tal forma que gracias a este dispositivo se puede determinar con exactitud la cuantificación, evolución, saturación, detección de la recidiva y estabilizar el punto máximo de blanqueamiento; de esta forma se sabrá cuándo un diente no blanqueará más.

Recomendaciones:

Diagnóstico correcto e individualizado de cada caso. (descartar y tratamiento de la patología: caries, gingivitis/periodontitis, desgastes cervicales, atrición, entre otras).

Plan de tratamiento personalizado en función del tipo y grado de discoloración de los dientes.

Empleo de productos seguros.

Se respeten las condiciones de uso.

Se realicen las técnicas adecuadamente.

Férulas personalizadas.

Correcto manejo de las férulas.

Se tomen las medidas de protección necesarias. Antes de iniciar el tratamiento con el agente blanqueador, se aconseja prevenir la desmineralización o pérdida de tejido dental y la sensibilidad con la aplicación de hidroxiapatita, ya que la evidencia científica ha puesto de manifiesto su efectividad, impermeabilizando y reforzado la estructura dentaria impidiendo la penetración de los productos de degradación de los agentes blanqueadores.Después de finalizar el tratamiento remineralizar los dientes con productos específicos para ello, tipo CCP-ACP (Recaldent).

El compuesto CPP-ACP fue desarrollado en la School of Dental Science de la Universidad de Melbourne (Victoria, Australia). Recaldent™ es una marca registrada que se utiliza con la correspondiente autorización. Recaldent™ (CPP-ACP) se obtiene de la caseína de la leche. No utilizar en pacientes alérgicos a la proteína de la leche y / o a los hidroxibenzoatos. Colocación de antioxidante en tejidos blandos; labios y encías cuando la aplicación del agente blanqueador es a muy alta concentración, utilizando además gafas de protección y dique de goma.

Modificación de los hábitos higiénico dietéticos, mantener una muy buena higiene, cepillarse cuanto antes después de cada comida, para eliminar restos de alimentos discolorantes sobre la superficie de los dientes que están siendo blanqueados, con buena técnica y cepillo adecuado.

Evitar alimentos potencialmente discolorantes; té, café, remolacha, azafrán, carne poco hecha, manzanilla, poleo, bitter-Kas, coca-cola, tomate, regaliz, soja, curry.

No fumar.

Cuando el tratamiento es domiciliario, colocar las férulas superior e inferior con el agente blanqueador 90 min, preferiblemente después de cenar, retirar pasado ese tiempo y lavar los dientes con pastas dentales limpiadoras, no contiene agentes colorantes no manchan, utilizar colutorios antioxidantes, elimina los restos de producto que puedan quedar, no manchan, previenen, remineraliza, desensibilizan ejem : original white gum o whitekin. Realizar mantenimiento después de seis meses de la finalización del blanquemiento.

El tratamiento de blanqueamiento dental NO está indicado para adolescentes, por el riesgo de perjudicar la integridad de los dientes, desmineralizandolos y pudiendo provocar pulpitis química.