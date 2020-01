SiteMinder recibe el Premio al Mejor Channel Manager en los HotelTechAwards 2020 Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 15:11 h (CET) Obtiene el reconocimiento como una de las tres compañías de software hotelero más centradas en el cliente a nivel mundial SiteMinder, la plataforma de captación de huéspedes líder mundial de la industria hotelera, ha sido reconocida como el Proveedor Número 1 de Software para Channel Manager de 2020 y una de las tres compañías más centradas en el cliente por Hotel Tech Report.

Los HotelTechAwards, a menudo denominados ‘los Grammy de la tecnología para hoteles’, seleccionan a los ganadores entre las más de 100 mejores tecnologías hoteleras de todo el mundo. Los HotelTechAwards están basados en datos de la industria hotelera, con ganadores elegidos por tribunales, votos y una comunidad global compuesta por miles de usuarios de tecnología hotelera verificados en más de 120 países.

Los usuarios valoran las soluciones de tecnología para hoteles basándose en factores tales como su probabilidad de recomendar, facilidad de uso, relación calidad-precio y la atención al cliente.

Entre los usuarios del channel manager de SiteMinder se encuentra Carla Pérez Cañadas, revenue manager de Hoteles Marugal en Palma de Mallorca, quien apunta que “de todos los channel manager que he probado, el de SiteMinder es el más fácil y rápido. Se integra con un montón de canales de marketing online para comercializar mi hotel y se complementa con un gran equipo de atención al cliente”.

Por su parte, el CEO de SiteMinder, Sankar Narayan, comenta: "Nos sentimos muy orgullosos por el reconocimiento como el proveedor global de channel manager de la industria hotelera y agradecemos a nuestros clientes su voto de confianza en nuestra plataforma. La funcionalidad y sencillez que proporcionan nuestras soluciones para ser competitivas en un mercado en constante cambio y el soporte local que ofrecemos para ayudar a los hoteleros cuando nos necesitan son las claves de nuestro negocio”.

Narayan apunta también: “estamos particularmente contentos de figurar entre las tres empresas globales más centradas en el cliente, en la categoría de People’s Choice. Los People’s Choice Awards sirven como referencia para aquellas compañías que no se han comprometido con situar a los clientes en el centro de su estrategia de crecimiento fuerte. En ese sentido, en SiteMinder seguimos absolutamente comprometidos con nuestros más de 35.000 clientes en todo el mundo”.

Más de 40.000 profesionales de la industria hotelera utilizan Hotel Tech Report para tomar decisiones informadas de compra cada mes.

