ITEAP: cómo formar 20000 estudiantes de todo el mundo Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 15:18 h (CET) ITEAP se ha convertido en referencia de la formación online especializada en programas de postgrados Máster en todo el contexto hispanohablante, con una trayectoria que en el presente 2020 cumple su décimo octavo aniversario Cuando internet abría sus puertas a los primeras formaciones online, el prestigioso pedagogo español Francisco Lobato funda ITEAP, que se convirtió en una de las pioneras ofreciendo ofertas formativas en formato e-learning lo que hace que, en su 18 aniversario en el presente 2020, se haya convertido en uno de los referentes en Másteres Online del mundo hispanohablante.

Su filosofía siempre ha sido ofrecer educación digital superior que fuera accesible metodológica y económicamente- para quien estuviera interesado en mejorar su currículum o especializarse.

¿Cómo fomentar la educación superior?

Las nuevas tecnologías e internet han revolucionado la educación superior y hoy día se convierte en el principal paradigma formativo en la formación permanente. Ya no es necesario depender de lo que alguien dice o explica, en un punto concreto geográfico y a una hora determinada. Las barreras se han roto, y es posible cursar un máster especializado en cualquier lugar del mundo, desarrollado en otro punto del planeta. Todo ello ha favorecido la calidad y especialización de los programas y un aumento del conocimiento de los profesionales que los cursan.

Para ITEAP sin duda pasa por hacer programas online que se puedan cursar desde cualquier país del mundo, sin restricciones, sin limitaciones espacio-temporales y a un coste ajustado. Así se consigue llegar al mayor número de personas dentro de un límite lógico para que la organización garantice la calidad del servicio.

Con sus más de 20.000 profesionales y docentes de más de 80 países, “podemos decir que estamos, además, especializados en el área de Psicología, Educación y Formación Empresarial” explican. De hecho, las formaciones más demandadas son Máster en Neuropsicología Clínica, Máster en Coaching Educativo, Máster en Dificultades del Aprendizaje y Máster en Logopedia Clínica y Escolar, todas ellas formaciones que permiten un acceso al mundo laboral muy concreto y en auge.

La democratización de la formación superior online ha llegado para quedarse, y la calidad de los programas formativos cada vez son mejores. La formación online lleva la formación a los estudiantes, y no los estudiantes a la formación.

Más información en www.iteap.com

