Megacity comienza este 2020 renovando su página web Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 12:12 h (CET) Megacity renueva su página web ofreciendo una website más intuitiva y ágil En Megacity han aprovechado estas Navidades para trabajar en el diseño de su página web y en cómo mejorarla para todos sus clientes.

¿El resultado? Una nueva página, más ágil e intuitiva para que todos los que accedan a su página web, puedan realizar sus compras de una manera segura y cómoda.

Cualquier oficina necesita del material de oficina más adecuado. En Megacity conocen la importancia que supone que ningún departamento o persona se encuentre con el imprevisto de no disponer del artículo necesario para acometer una tarea concreta. Por ello, en la web de Megacity, se dispone de un amplio catálogo que se divide en material de oficina, material escolar, mobiliario de oficina, informática, embalaje y mucho más. En cada categoría, también existen varias secciones para que encontrar el producto que se necesita, sea coser y cantar.

Aprovechando el inicio de este 2020, esta papelería online ha ampliado su portfolio con más productos, siempre de primeras marcas y con los precios más competitivos del mercado; y con la mayor rapidez. Cualquier usuario que acceda a la página encontrará más de 18.000 referencias.

Además, desde la web, el equipo que forma esta empresa especializada en material de oficina, irá publicando posts a través de su blog sobre las últimas noticias del sector, ofertas, promociones, consejos, etc. Y también, se puede acceder al boletín de noticias para conocer todas sus novedades y ofertas.

Con este nuevo cambio de imagen, en Megacity quieren seguir siendo, tras dos décadas de experiencia, una de las empresas más importantes en el sector del material de oficina, la papelería y la informática. En definitiva, el lugar idóneo para todos aquellos que buscan material escolar barato.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.