2 de cada 3 españoles consideran esencial tener aficiones para ser feliz, pero solo el 2% se dedica a ellas Comunicae

miércoles, 8 de enero de 2020, 09:30 h (CET) Según el "Estudio de las pasiones de los españoles", elaborado por IPSOS para Hubside, la mayoría de los españoles tiene al menos una pasión, pero el 42% no quiere dedicarse a ella de forma profesional porque dejaría de ser divertida. Las series y películas, viajar y leer, las principales aficiones de los españoles en su tiempo de ocio. 2 de cada 3 españoles no dedica todo el tiempo que querría a sus hobbies, aunque el 75% los practica durante toda la semana, una media de más de 2 horas Las aficiones son imprescindibles para los españoles y un 99% asegura tener al menos una pasión, que considera esencial para ser feliz (67%) y desconectar de la rutina diaria y liberar estrés (80%), según revela el Estudio de las pasiones llevado a cabo por Hubside en colaboración con IPSOS. Sin embargo, sólo el 2% de los españoles se dedica de forma profesional a su pasión y el 42% no quiere hacer de su hobby su trabajo, porque se convertiría en rutina y dejaría de ser divertido.

El estudio de IPSOS para Hubside también revela que las aficiones preferidas de los españoles son las series, cine y TV (75%), seguidas por viajar (70%) y leer (54%). En cuanto al tiempo que dedican a sus hobbies, los españoles invierten una media de 2,2 horas durante la semana y 2,9 horas los fines de semana. A pesar de ello, el 69% asegura que no puede dedicar todo el tiempo que querría. Por regiones, los españoles que más tiempo dedican a sus aficiones son los canarios (78%), navarros (74%) y baleares (73%). Mientras, los que menos tiempo invierten en sus pasiones son los cántabros (42%), extremeños (46%) y aragoneses (50%).

Los españoles también tienen claro que las pasiones son para compartirlas y el 60% prefiere disfrutar de sus hobbies en compañía. Del mismo modo, 2 de cada 3 aseguran que comparten de forma habitual sus pasiones en el entorno digital y la red social favorita para hacerlo es Facebook (39%), seguida de Instagram (36%). Mostrar sus pasiones es también el principal uso que los encuestados dan a sus blogs y webs personales y el principal motivo para elegir estos frente a las redes sociales es la libertad a la hora de publicar contenido y las mayores posibilidades de personalización.

Hubside acaba de lanzar en España su servicio de creación, desarrollo y personalización de páginas web con el objetivo de convertirse en la plataforma de las pasiones, donde los usuarios puedan compartir sus aficiones con su comunidad y con prestaciones que no ofrecen las redes sociales. Y sin necesidad de conocimientos informáticos.

“Hubside llega a España para convertirse en la plataforma de las pasiones de nuestros usuarios, como ya hemos hecho en Francia. Queremos crear comunidad y conectar a las personas para que puedan compartir sus ideas, intereses, aficiones y hobbies”, explica Álex Hampe, CEO de Hubside.

Hubside es la primera plataforma de servicios web en España que se comercializa hasta en 200 puntos de venta. Además, ofrece asesoramiento técnico gratuito, personalizado y profesional gracias a sus expertos locales, de forma presencial en los establecimientos de Fnac de Madrid y Barcelona y también online y por teléfono.

