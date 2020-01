QMENTA, Inteligencia Artificial "made in Barcelona" para curar el Alzheimer y la esclerosis múltiple Comunicae

martes, 7 de enero de 2020, 07:02 h (CET) La compañía de neuroimagen ha creado un Google Maps del cerebro y exporta su plataforma a Europa y Estados Unidos La Inteligencia Artificial se ha consolidado como uno de los mayores mercados del mundo y, en el sector médico, su crecimiento ya es de un 40% cada año. QMENTA es una empresa barcelonesa creada en 2013 y formada por un equipo de 29 expertos en neuroimagen, procesamiento de imágenes, Inteligencia Artificial e ingeniería de software. Su sistema único de Inteligencia Artificial alojado en la nube permite cuantificar y compartir imágenes cerebrales en cualquier lugar y en cualquier momento. Este método innovador y preciso permite que los médicos tomen mejores decisiones para sus pacientes y que los investigadores puedan llegar antes a descubrir la cura de enfermedades tan duras como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Además, la compañía cuenta en su equipo con uno de los mejores neurólogos del mundo, Pablo Villoslada.

En 2019 la plataforma de QMENTA fue la elegida para abastecer su tecnología a todos los científicos que participaron en el Irontrack Challenge, un evento de primer nivel en neurología organizado la Universidad de Harvard. Como afirma Vesna Prchkovska, COO y cofundadora, “Trabajamos con las mejores instituciones del mundo para ayudar a que, en un futuro muy cercano, existan curas para enfermedades cerebrales hasta ahora incurables".

QMENTA acaba de abrir una ronda de financiación a través del portal de inversión especializado en biotecnología, Capital Cell para reforzar su expansión internacional, especialmente en el sector clínico de Estados Unidos. Se estima que el mercado de Medical Imaging alcanzará los 24.000 millones de euros en 2024. La compañía dispone de todos los permisos para poder operar en el espacio de ensayos clínicos con HIPAA y ha recibido la certificación ISO 13485, necesaria para operar en el sector de atención clínica. Tal y como expresa Paulo Rodrigues, CTO y cofundador, “Estamos preparados para llevar nuestra tecnología a todos los hospitales y laboratorios del mundo. El cerebro es un territorio que el ser humano aún no ha conquistado, pero cada vez estamos más cerca de conseguirlo”. QMENTA cuenta con una de las mayores bases de datos de escáneres cerebrales del mundo (varios millones por EOY) y su plataforma en la nube también dispone de los mejores algoritmos de su clase.

