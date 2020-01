Laca en el pelo y perfume en la ropa para conquistarle, porque me gusta él.



Laca en la melena me pondré, pero debo esperar al alba besando mis sábanas. Mientras, me quedará el recuerdo de sus caricias, eternas y sin embargo inoportunas.



La espera fue tan larga, que aprendí a verle los defectos en su tono de voz y líneas de su cuerpo.



No llegará el encuentro parte bis… sin que brote un reproche.