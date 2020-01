Tamayo, o esa capa que siempre fue sayo -¿Y a ti que te han ofrecido si cambias el voto? -Que se me extravíe el recibo de la luz todos los meses hasta 2070 Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 6 de enero de 2020, 10:24 h (CET) Congreso Diputados, conversación en bancada socialista:

-¿Y a ti que te han ofrecido si cambias el voto?

-Que se me extravíe el recibo de la luz todos los meses hasta 2070 y Movistar + gratis para las próximas 3 generaciones. ¿A ti?

-Un Toyota eléctrico que solo reposta una vez cada 20 años, y un máster para mis dos hijos, con prácticas en la conserjería del club Bilderberg.

-A mi Amancio me ofrece ropa interior gratis hasta el fin de la civilización occidental.

-Un iPhone con Siri programada todo el rato para decirme que le pongo mucho cuando rio entre dientes.

-A mi una baldosa acolchada para sentarme en el consejo de administración de Porcelanosa.

-A mi una suscripción permanente a OK diario para el vecino que peor me caiga de la urbanización.

-A mi siete decimos premiados en la lotería del Niño de mañana.

-Vale, vale. ¿Y los nuestros no nos dan nada para quedarnos como estamos?

-Irene dice que puede invitarnos a dos barbacoas en Galapagar. Pablo nos puede conseguir unos posters firmados por Chávez, y un manual de autocritica.

