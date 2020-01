Parece que vamos a tener gobierno, pero trabajo ha costado. Se premia a los que dialogaron durante siete semanas. El PSOE va tener presidente elegido en las urnas y en Las Cortes y Esquerra Republicana de Cataluña se gana la Generalitat por vía judicial. De presidente a presidente, Pedro Sánchez hablará no con Quin Torra sino con Pere Aragonés, ahora más fácil que nunca ese diálogo de Gobierno a Gobierno que reclamaban los nacionalistas. Me gustó el lenguaje del acuerdo entre ERC y PSOE tan rimbombante y correcto, tan pulcro y tan impreciso. Que vengan los relatores a aclararlo. Algunos ya lo han querido hacer nada más conocer el documento. En parte fue alabado por no comprometer a nada al Partido Socialista, otros acusaron a Pedro Sánchez de ser nada menos que un entreguista de la unidad de España.



"El reconocimiento del conflicto político", bien, vale. Suena bien. "Creación de una mesa bilateral de diálogo" ¿Por qué no? El diálogo en política es importante siempre. "...Acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana", ¿Quien va decir que no a esto?



Unas fiestas de Navidad, Nochevieja y Reyes cargantes por lo centradas que estuvieron en la política, en los insultos y descalificaciones, en las fake news y en la manipulación.



Una dirigente de las tres derechas llamó a los barones socialistas para que se opusieran al acuerdo por entender que Pedro Sánchez entregó la soberanía popular al independentismo catalán, otra llamó a la movilización contra el "Gobierno de la mentira y la sedición". Incluso en una televisión de la que me acuerdo perfectamente pero que no voy a citar, dijo antes de dar paso a las palabras de Emiliano García-Page "advierte a Pedro Sánchez" pero en sus declaraciones no advertía nada, sino que aclaraba hasta donde llegaba el acuerdo firmado y hasta dónde no. ¡Lo nunca visto hasta ahora en la deriva informativa política!



Todos contra Sánchez, parecía un slogan oculto estos días de escasa información de trascendencia. "Acuerdo de espaldas a la Constitución" rezaba un titular de un diario monárquico y anticuado. "Sánchez debe explicar la fórmula acordada con ERC para Cataluña", decía otro más sutil y sibilino. "La madre de Salomón. La sensación que queda a los votantes es la de la mala madre del juicio de Salomón. La que quiso partir al niño por la mitad", nada menos, ilustrado este último en el diario El Mundo con el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La beligerancia de algunos periódicos fue total a lo largo del proceso de negociación para la formación de Gobierno.



Y el caso es que el protagonista parecía fomentar ese acribillamiento sin piedad, pues no respondía a nada, y tampoco aceptó preguntas de periodistas en su principal comparecencia pública, lo que le costó nuevas críticas y más presión sobre él.



La CEOE no ayuda, avisa de que habrá más paro con el acuerdo de PSOE-UP para formar Gobierno. La economía solo sube un 2%, oiga que solo sube un 2 % y la culpa es de Sánchez. Hagan algo, parecían reclamar los diarios estos días.



El Ibex sube pero no parece ser noticia de importancia en esta lucha para controlar el acuerdo de Gobierno y la investidura de Pedro Sánchez.



Un nerviosismo feroz alimentado por dimes y diretes de las redes sociales, donde se desfogan los militantes más descontentos.