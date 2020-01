Rentokil Initial promueve la cultura ecológica entre sus empleados con la campaña Think Green Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 16:02 h (CET) La multinacional forma a sus empleados en el ahorro de combustible, papel, tinta y electricidad para hacer a la empresa sostenible y socialmente responsable La multinacional especializada en higiene ambiental y control de plagas, Rentokil Initial, ha activado una campaña educativa para promover entre sus empleados hábitos que los hagan más eficientes con los recursos y más responsables con el medioambiente.

Bajo el lema “Think Green” (“Piensa Verde”), Rentokil Initial aborda cinco áreas de acción y ofrece recomendaciones en cada una para reducir las emisiones y los consumos innecesarios que dañan al planeta:

Conducción: Conducir de forma eficiente las furgonetas características de la compañía puede significar un ahorro de combustible del 20%. Circular con la marcha más larga posible, mantener una velocidad uniforme al conducir y bajar las ventanillas en vez de usar el aire acondicionado en trayectos con distancias inferiores a los 50 Km/h son algunas de las medidas que se pueden seguir para disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Consumo de papel: El papel que se usa comercialmente es el responsable de la tala de más de 15 mil millones de árboles al año. Además, el proceso en sí de fabricación del papel es altamente contaminante para el agua y el aire. Medidas simples como imprimir a dos caras o escanear en vez de imprimir permiten reducir a la mitad el consumo diario de papel y mejoran la calidad del aire. La compañía también ha comenzado a utilizar el Certificado Digital de Servicios, moderno sistema a través del cual el cliente firma directamente en el smartphone del técnico para generar un certificado digital que se cuelga automáticamente en la plataforma online de seguimiento de servicios myRentokil. Con esta medida se ahorran más de 700.000 hojas de papel al año.

Consumo de tinta: Reducir la cantidad de impresiones en la oficina tiene otros efectos positivos más allá de consumir menos papel. Los cartuchos de tinta suelen contener metales altamente contaminantes, plástico y el mismo tóner, que se pueden propagar en el aire 10 veces más rápido que el polvo, lo cual produce alergias y afecta la calidad del aire, el suelo y el agua. Se recomienda escanear en vez de imprimir y reciclar los cartuchos de tinta o desecharlos de forma adecuada en su contenedor respectivo. En algunos casos, los mismos fabricantes de los cartuchos ofrecen la opción de devolución del cartucho una vez usada la tinta.

Impresión en blanco y negro: Imprimir a color tiene un impacto económico y medioambiental diez veces superior al de la impresión en blanco y negro. La separación de los colores en cuatro tipos (cian, magenta, amarillo y negro) supone un mayor uso de cartuchos y por ende la generación de más residuos.

Reducción del consumo eléctrico: Rentokil Initial promueve entre sus empleados que las luces, la calefacción y el aire acondicionado se apaguen al terminar las reuniones y al abandonar los puestos de trabajo, que se reduzca en 1 grado la calefacción en invierno y se aumente en 1 grado la temperatura del aire acondicionado en verano, que se mantengan las ventanas cerradas y que se desenchufen los aparatos eléctricos cuando no se estén utilizando.

“Desde Rentokil Initial, como multinacional presente en más de 70 países, somos conscientes de la importancia de crear una cultura sostenible entre nuestros empleados y colaboradores. Ser una empresa socialmente responsable nos permite combatir los efectos de la contaminación global y el cambio climático y ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros clientes”, destacó el director general de Rentokil Initial España, Joaquín Atienza.

