Tras la nueva desaceleración del empleo en diciembre, el primer semestre de 2020 se espera similar, con una tasa de paro que no bajará del 13,5%

viernes, 3 de enero de 2020, 12:43 h (CET) Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan para el mes de enero una dinámica similar a la experimentada en este mes de diciembre, continuando la tendencia de gradual pérdida de dinamismo en la creación de empleo Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de diciembre de 2019 que traen una nueva confirmación de la desaceleración del mercado de trabajo.

Aunque los indicadores son aún positivos -la afiliación crece un 2% interanual y el desempleo cae un 1,2% interanualmente también- ambos datos se han estancado y son sus marcas más débiles desde octubre de 2014, en el primer caso, y desde octubre de 2013 para los datos de paro.

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “para el mes de enero se prevé una mejora estacional de todas las variables sobre el empleo, debido al efecto de las Navidades y la campaña de rebajas. Sin embargo, para 2020 no se espera un incremento del PIB superior al 1,7% y la tasa de desempleo se mantendrá, previsiblemente, por encima del 13,5%. Ante este escenario, se anticipa que continúe el frenazo en el empleo durante el primer semestre de 2020, momento en que las economías de nuestro entorno crecerán a mayores niveles que en 2019”.

71 meses seguidos creciendo interanualmente la cotización

Esta mañana se han dado a conocer los datos de paro correspondientes al mes de diciembre que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En los últimos doce meses se han creado 384.300 empleos. El número total de cotizantes alcanza ahora a 19,41 millones de personas, un 2% más que en diciembre de 2018. Sin embargo, este crecimiento es el más bajo desde octubre de 2014.

Ha aumentado el empleo en ambos sexos, tanto de asalariados como por cuenta propia, para personas tanto españolas como extranjeras. Desde el punto de vista de los sectores productivos, la afiliación ha aumentado en la Industria, la Construcción y en los Servicios, pero ha caído en Agricultura y pesca.

Van 71 meses seguidos con aumentos interanuales en el número de cotizantes. No se observaba una serie tan prolongada desde mayo de 2008. No obstante, el ritmo de aumento de la afiliación continúa el debilitamiento que había iniciado en el último mes de abril.

El 96,3% de los nuevos empleos es por cuenta ajena. Un año antes, en diciembre de 2018, esa proporción era de un 91,2%.

Sectores

9 de cada 10 empleos creados en los últimos doce meses (362.200; +2,5% interanual) corresponden a los Servicios (el 94,2% de los nuevos empleos es de los Servicios cuando hace un año era el 76,2%). La Industria sigue perdiendo peso en la creación de empleo, aportando el 6,2% del total (23.900; +1,1%), frente al 8% en diciembre de 2018.

También continúa moderándose la aportación de la Construcción al incremento del empleo, ahora con la creación de 29.600 puestos de trabajo en los últimos doce meses (+2,4% interanual; un 7,7% del total de los nuevos empleos creados en el último año, la proporción más baja desde diciembre de 2016 y que se compara con el 13,2% de hace 12 meses).

El sector Agrario por su parte presenta una destrucción neta de puestos de trabajo (31.300 empleos menos; -2,7%, el peor resultado desde febrero de 2015). El empleo agrario ha caído en 6 de los últimos 7 meses.

Sexo y nacionalidad

Las mujeres han captado el 60,8% de los empleos creados en los últimos doce meses, una proporción sensiblemente mayor que la de 48,3% de un año atrás. Por primera vez desde febrero de 2008 se registran cinco meses seguidos en que las mujeres captan más del 55% de la creación interanual de empleo.

En el mismo período, los inmigrantes han continuado expandiendo la porción de nuevos empleos que captan. Si hace un año recibían el 27,5% de las nuevas posiciones, en los doce meses a diciembre último han conseguido el 34,4% del total, la mayor proporción desde octubre de 2008. Es el sexto mes consecutivo en que los inmigrantes captan más del 30% de los nuevos empleos, algo que no ocurría desde abril de 2008. La cantidad de inmigrantes ocupados ha aumentado un 6,6% interanual, frente al 1,5% en que lo ha hecho la de españoles con empleo.

Ahora hay 2,13 millones de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social (132.100 más que hace un año), una cifra que resulta, por ejemplo, un 36,9% más alta que la de diciembre de 2014.

Contratos

En diciembre se han firmado 1.740.300 contratos, un 1,8% más que un año antes. La firma de contratos continúa mostrando altibajos: de los últimos 9 meses, 5 muestran caídas interanuales y los 4 restantes incrementos.

En general, la contratación ha estado llena de contrastes: ha caído el número de contratos indefinidos (-3,9%), pero ha aumentado el de temporales (+2,3%). También ha disminuido la cantidad de contratos firmados por varones (-0,4%), pero ha crecido el de mujeres (+4,6%). Ha bajado la firma de contratos de jornada completa (-1%), aunque ha crecido el de aquellos de jornada parcial (+7,4%).

En el caso de los contratos indefinidos, el nuevo descenso confirma su tendencia descendente: han caído en 10 de los últimos 11 meses. Ha disminuido la firma de contratados indefinidos, tanto de tiempo completo (-5,3%) como de tiempo parcial (-1,9%). La cantidad de contratos temporales firmados solo ha aumentado en el caso de los de jornada parcial (+8,5%; los de tiempo completo han caído un 0,6% interanual).

Los contratos indefinidos suponen el 8% del total, menos que el 8,5% de diciembre de 2018 y la menor proporción desde agosto de 2017. Los contratos para empleos de jornada completa (tanto fijos como temporales) equivalen al 65% del total, una proporción más baja que hace un año (66,9%). Las mujeres han firmado el 45,1% de los contratos, porcentaje mayor que el de hace un año (43,9%).

Paro registrado

En diciembre, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal tenían registrados a 3,16 millones de parados (1,2% menos que en el mismo mes de 2018), el menor número para ese mes desde el año 2009. Sin embargo, pese al todavía elevado número de parados, es la menor reducción del paro desde octubre de 2013.

Por primera vez desde el inicio de la recuperación económica, a finales de 2013, el número de mujeres paradas ha caído el mes pasado más deprisa que el de varones en esa situación (-1,6% y -0,7%, siempre en términos interanuales, respectivamente). El 58% de todos los parados son mujeres, proporción ligeramente menor que hace un año (58,2%).

En el grupo de menores de 25 años en paro, ha subido el desempleo entre los varones por segundo mes consecutivo (+0,7%), lo que no ocurría desde octubre de 2012. Al mismo tiempo, el paro de mayores de esa edad se ha reducido un 1,3%.

Ya van 30 meses seguidos en que el colectivo de españoles en paro evoluciona proporcionalmente mejor que el de inmigrantes sin empleo. La diferencia es que, hasta septiembre del pasado año, ambos colectivos de parados se reducían.

En los últimos tres meses, en cambio, el número de inmigrantes en paro ha aumentado. Ahora lo ha hecho un 1,2% interanual, mientras que el de españoles sin empleo ha caído un 1,5%. Desde agosto de 2012 no se registraban tres subidas consecutivas en el paro de inmigrantes.

Conclusión

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “las cifras hoy conocidas continúan siendo coherentes con la perspectiva de paulatina reducción del crecimiento de la economía. Prueba de ello es que el incremento de la afiliación, de un 2%, aunque saludable, es el más bajo en más de 5 años”.

“Sin embargo, es inocultable que ese menor crecimiento se está traduciendo en problemas en el mercado de trabajo. Esos se resumen en el flojo desempeño de los contratos indefinidos, así como en el crecimiento del paro en colectivos vulnerables (menores de 25 años e inmigrantes)”.

“La suave desaceleración económica aún continúa siendo compatible con la creación de empleo y la reducción del paro registrado. La clave será en qué punto se estabilizará esa desaceleración, porque de eso dependerá que el paro pueda continuar en descenso o no”, termina de analizar Blasco.

