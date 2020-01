Hipoteca extranjeros: conseguir financiación sin problemas con el NIE Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 12:22 h (CET) Empresas como conseguirhipoteca.es proporciona los servicios de intermediación financiera para conseguir una hipoteca en las mejores condiciones a extranjeros que sólo disponen de un permiso de residencia temporal En la actualidad, el número de extranjeros que adquieren una vivienda en España ha aumentado considerablemente, dado que la oferta hipotecaria que ofrece España puede resultar más atractiva, tanto para los extranjeros que residen en nuestro país, como para los que no. Tanto es así que, según los últimos datos que arroja el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el segundo trimestre de 2019, el 16,59% de los contratos de compra de viviendas fueron firmados por extranjeros.

El euríbor juega un papel muy importante en este asunto, puesto que después de mantenerse en negativo durante 2019, cierra su cuarto año consecutivo en negativo. El indicador, que sirve de referencia al 90% de las hipotecas firmadas en España, cerrará el 2019 en el -0,265%, permitiendo a las personas que revisen su hipoteca con el cierre de diciembre, beneficiarse de una pequeña deducción en la cuota que pagan mensualmente a la entidad bancaria.

Las Hipotecas para no residentes son un tipo de préstamos hipotecarios que conceden los bancos a personas no residentes en territorio nacional, para la adquisición de una vivienda en nuestro país.

Empresas como Conseguir Hipoteca trabaja con hipotecas con NIE, centradas en conseguir préstamos hipotecarios para residentes en España, con trabajo y cotización en España que están solicitando la nacionalidad española. Al ser extranjeros y mientras consiguen la nacionalidad, les entregan un NIE como documento de identificación mientras solicitan el DNI, que es un proceso muy largo, y como todavía no tienen la nacionalidad si no solo un permiso de residencia que suele ser temporal, les es más difícil que los bancos les aprueben la hipoteca.

Gracias a sus excelentes servicios de intermediación financiera en Madrid, en Conseguir Hipoteca conocen qué bancos aceptan mejor este perfil de clientes, ayudándoles a hacer posible esta concesión. En su web facilitan información sobre cómo conseguir hipoteca sin ahorro previo.

