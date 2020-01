Claves para escoger un buen servicio de envíos, según PackGo Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 12:10 h (CET) Tanto si se tiene un negocio como si se es un usuario particular, elegir de forma adecuada quién se encarga de los envíos es algo fundamental. PackGo, buscador y comparador de envío de paquete por mensajería, desvela las claves para escoger el mejor servicio de envíos Todo el mundo, en algún momento, ha necesitado hacer un envío a alguien. Si además el negocio propio depende en buena medida de ello, resulta fundamental escoger un buen servicio de envío para atender las necesidades. Pero también es importante si se hace de forma esporádica porque a nadie le gusta que lo que ha enviado no llegue a tiempo a su destino. O peor, que se pierda y no llegue nunca.

Desde https://packgo.es/, comparador de servicios de mensajería y paquetería, quieren dar algunas claves para elegir el servicio que mejor se encargue de atender todas las necesidades.

¿De qué depende el precio?

Sin duda, el precio suele ser uno de los factores que determinen la elección, aunque no debería ser el más determinante por varios motivos. El primero es que el precio de un envío depende de varias cosas, como la distancia que recorrerá, el peso o la urgencia que se tiene.

También es importante tener en cuenta el tamaño del envío y lo delicado que sea. Todo ello determinará tanto el valor del envío como el precio que se esté dispuesto a pagar por hacer que llegue en condiciones óptimas.

Que sepa adaptarse

Cada envío puede ser diferente, por lo que es bastante importante encontrar un servicio que se pueda adaptar a ello. No es lo mismo mandar una carta que un paquete, ni tampoco transportar un bulto de equipaje que un palet de mercancía. Debe tenerse en cuenta esto para que el envío llegue tanto a tiempo como en el mejor estado posible.

El buscador de packgo.es permite escoger un servicio adaptado a las características de cada envío. Solo se tiene que indicar qué tipo de envío se desea hacer, algunos datos como el peso y las dimensiones para que se pueda encontrar el servicio que mejor se sepa adaptar a todo ello.

Servicios adicionales

También es interesante contar con servicios adicionales al envío como por ejemplo: asistencia telefónica, localizador de seguimiento, descuentos por volumen o frecuencia de envíos, etc.

Este tipo de servicios son un extra muy interesante sobre todo para empresas que envían productos a sus clientes. Al poder identificar dónde se encuentra un paquete, se puede estimar el tiempo de envío, si hay algún retraso y así por el estilo, algo que valoran mucho los usuarios. De hecho, poder hacer un seguimiento de los envíos es lo más importante para casi la totalidad de clientes. También se tiene en cuenta la posibilidad de hacer devoluciones o contar con puntos de recogida, para cuando no haya nadie en casa o no se quiera dar la dirección completa.

El poder de un comparador

PackGo es un recurso muy útil para acertar al escoger un buen servicio de envíos, porque busca entre todas las agencias especializadas y muestra los resultados adecuados a las características de cada necesidad. La mejor manera de elegir el servicio de envío que mejor se adapta en cuanto a coste, entregas y otras opciones.

