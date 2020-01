Con motivo de la celebración de los Santos Inocentes, ayer día 28, como casi siempre ha habido políticos que lo han utilizado. Que se valgan del cristianismo para hacer política no es asunto del que quiero hablar hoy y aquí. Sí, en cambio, me uno a ese mensaje de acordarse de los que nadie se acuerda.



Rompo, por tanto, una lanza por los santos Inocentes de nuestros días, los niños no nacidos que, por no haber nacido aún, no se consideran vivos y son asesinados.



Son muchos lo abortos que se practican a diario en España. Aunque ha pasado un día desde la celebración de los Inocentes, los primeros mártires, quiero acordarme de esos nonatos.



Y quiero pensar y desear que este 2020 a punto de comenzar sea un año en que al menos una madre que se plantee abortar no lo haga. Demasiados Inocentes hay ya en el Cielo.