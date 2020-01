El estreno de una película con ese título no resulta llamativo en este mundo violento en el que cualquiera coge un cuchillo y se carga a sus compañeros de oficina, o a su mujer, o a los que no piensan igual que él y por eso hay que quitárselos de enmedio como sea. Molestan los demás que no son como tú y además disfrutas viéndolo en la pantalla, a juzgar por la cantidad de soluciones violentas que rezuman un montón de pelis, pero también las noticias reales que llenan los noticiarios de televisión.



La industria de la muerte enriquece a muchos países más que otras industrias pacíficas, y pugnan unos y otros por descubrir y comercializar el último grito de fusil, de avión, de dron o de barco de guerra, que mata y remata mejor que todo lo que se había visto hasta la fecha.



Luego vienen los minutos de silencio por las víctimas, y las caras compungidas tras el último atentado que se ha llevado a tus vecinos por delante. En ese clima, hasta habrá gente que piense como válido el cargarse a su mujer y vivir una vida más tranquila sin ella en la cárcel.



Hay algo que anda mal y que está presente ante nuestros ojos como si tal cosa, como si no tuviera arreglo, Pero lo tiene, y es urgente que nos pongamos a buscarlo y es el respeto por los demás, sean quienes sean, incluso personajes de ficción. No podemos tener la cultura de matarnos unos a otros impunemente; y que nos guste o nos parezca lo más natural e inevitable.