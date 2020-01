El llamamiento de Francisco sobre la cuestión ecológica entroncaba con la llamada de sus predecesores, desde Pablo VI en adelante y reforzaba la llamada que ya Juan Pablo II hiciera a favor de una conversión ecológica global. ‘Laudato Si’ no es una “encíclica verde” como algunos siguen diciendo maliciosamente: trata de la ecología integral, y propone una conversión profunda de las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza. No hay dos crisis, una ambiental y otra social, sino una sola crisis que demanda cuidar la naturaleza, combatir la pobreza y devolver la dignidad a los excluidos. Las grandes religiones, que dialogaron en Madrid en el marco de la COP25, comparten esta propuesta. No olvidemos que de la seriedad con la que afrontemos la presente crisis depende el futuro de las generaciones venideras.