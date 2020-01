Catering L’Empordà apuesta por cuidar hasta el más mínimo detalle en cada uno de sus servicios Comunicae

viernes, 3 de enero de 2020, 06:02 h (CET) Organizar eventos corporativos es una tarea de preparación y coordinación complicada. Por ello, Catering L'Empordà se encarga de preparar todo tipo de eventos corporativos y celebraciones especiales, así como bodas, aniversarios y fiestas. Todas ellas son propuestas diseñadas a medida, teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente y el objetivo que persigue cada celebración Eventos corporativos

Catering L’Empordà es un catering para empresas en Barcelona especializado en eventos corporativos, reuniones de negocios, inauguraciones, etc. Son especialistas en todo tipo de servicios y eventos empresariales: desde presentaciones de productos, reuniones, congresos, aniversarios de empresa, summer party, family day, afterworks o inauguraciones hasta grandes eventos temáticos. Ofrecen desde coffee break, brunch de empresas, finger food o cócteles hasta banquetes entre otras muchas opciones.

Todas sus propuestas, tanto las gastronómicas como los demás servicios de catering, están diseñadas a medida y pensando en todo el conjunto. Además de tener en cuenta lo que necesita cada cliente, tanto la gastronomía como la puesta en escena del servicio se pueden adaptar a cada estación del año con la intención de no dejar de sorprender, así como a propuestas más internacionales. La gastronomía de este catering es la mejor versión de la cocina contemporánea cocinada a fuego lento y con productos de temporada; también diseñan propuestas con recetas internacionales, menús especiales teniendo en cuenta intolerancias y alérgenos, etc. Se puede consultar su página web para más información acerca de sus servicios para empresas y particulares.

Objetivos de Catering L’Empordà

Aunque el punto de partida de esta empresa de organización y gestión de eventos es diseñar las mejores propuestas gastronómicas, otro de sus puntos fuertes es ayudar al cliente -ya sea una empresa, profesional o particular- con todos los detalles de su evento de pequeño, mediano o gran formato. Precisamente, la decoración y la puesta en escena son dos de sus servicios personalizados para crear escenarios espectaculares.

Con esta visión global, el equipo de profesionales de Catering L’Empordà pone el foco en cada detalle para todos y cada uno de sus servicios. Su fuerza es la búsqueda constante de la excelencia y el traslado de pasión en cada evento corporativo para generar experiencias únicas que se conviertan en recuerdos para toda la vida. Si se está interesado en conocer más sobre esta empresa, es posible consultar este artículo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.