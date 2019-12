En el 2020 seguirá creciendo el consumo de helado, según Helado Shop Comunicae

martes, 31 de diciembre de 2019, 09:02 h (CET) El helado sigue siendo uno de los postres preferidos por los consumidores. Helado Shop, empresa líder de la comercialización de materias primas y accesorios, desvela las claves por las que el consumo de helado seguirá creciendo en 2020 El helado, ese postre de origen incierto, pero del que se apunta a que ya se consumiera en una forma primitiva como pudin de fruta en Persia en el 400 a.C., es uno de los postres estrella en España. De hecho, grandes y pequeños disfrutan de este alimento en cualquier estación del año, no siendo un producto estacional, sino un postre que forma parte de las cartas de restaurantes, vitrinas expositoras de las heladerías y arcones frigoríficos de supermercados, durante todo el año.

Al consumidor español parece darle igual que haga frío o calor, apeteciéndole este postre en cualquier forma: en tarrina, copa o cucurucho, etc., en cualquier momento, lo que supone que las previsiones de consumo para el año 2020 seguirán creciendo según Helado Shop: "a tenor de los pedidos que recibimos, tanto de materias primas como de equipos, la comercialización de helados sigue experimentando un crecimiento sostenido, lo que repercute muy positivamente en el sector. Las cifras de ventas de tarrinas de helado al por mayor es un indicador muy fiable, que arroja que el sector del helado goza de muy buena salud".

No en vano, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge cómo los españoles consumen más de 133.000 toneladas de este dulce postre al año. Algo que no podría haber siquiera soñado el siciliano Francesco Procopio dei Coltelli cuando abrió su Café Procope a finales del siglo XVII, la que pudo ser la primera heladería.

Según Helado Shop, el éxito y continuo crecimiento del consumo de helados se fundamenta en la calidad de las materias primas y a que la combinación de leche y azúcar se la considera un alimento tradicional y saludable. El helado es un alimento que además de saber bien, es percibido como algo que sienta bien. De hecho, además de su base láctea, bien sea en forma de leche o crema, se le añade tradicionalmente otros ingredientes como las yemas de huevo, frutas y frutos secos como las nueces, lo que enriquece sus propiedades nutritivas.

"El 2020 representa un nuevo reto para nuestra empresa. Un año más ofreciendo las principales materias primas de heladería para la fabricación de helados artesanales: desde bases y estabilizantes, polvo aromático, pastas duras, pastas en crema, hasta nuestras célebres pastas de frutas: de coco, fresa, frambuesa, frutas del bosque, limón, melón, piña y plátano".

Más información en: https://www.heladoshop.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.