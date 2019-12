Propósitos de Año Nuevo según MediQuo

MediQuo es el WhatsApp de la medicina, una App de chat médico 24 horas, los 7 días de la semana, cuyo objetivo es que todo el mundo pueda tener un amigo médico en la palma de la mano Diariamente tienen la oportunidad de compartir peculiaridades, creencias, vivencias, emociones, sentimientos… con la gente. Viven en una sociedad donde todo está en constante cambio y falta tiempo para pensar en uno mismo.

Uno de los retos que deberían proponerse este nuevo año es el aprendizaje de saber qué es lo que realmente quieren, quiénes son o cómo les gustaría vivir. En ocasiones, todo lo que necesitan, viene de la seguridad de saber y sentir que están viviendo la vida de acuerdo con sus valores y haciendo uso consciente de sus recursos.

Para ello, es importante intentar descubrir qué es lo que necesitan a día de hoy. Pero, ¿cómo hacerlo? Anna Jordà, psicóloga de mediQuo, el chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud, expone algunas cuestiones para que puedan poner toda su atención hacia aquello que les ayude a conseguirlo y poder sentirse libres para decidir quién quieren ser este 2020:

Disfrutar del día a día. El primer paso es aceptar que, muchas veces, para encontrar respuestas, lo que tienen que hacer es simplemente vivir. Para la psicóloga de mediQuo, “este es un buen comienzo para empezar a disfrutar”.

Convertirse en el mejor amigo. Ser tan duro con uno mismo, no es necesario. A lo largo de la vida, se suele decir que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Jordà afirma que “hay que olvidarse de tener el control absoluto, no llenarse la boca de objetivos vacíos y entender que hay muchas cosas que se escapan de nuestro control. No siempre se puede ser responsable de todo lo que nos pasa”.

Foco de atención. Hay que intentar aprender a quererse a uno mismo. Aceptarse como no lo han hecho hasta ahora y entender que, a día de hoy, son la mejor versión de sí mismo. La psicóloga de mediQuo incide en que “reconocer la fragilidad y ser el mejor aliado de uno mismo, es imprescindible para poder lograr todo aquello que nos propongamos este nuevo año”.

Encontrar el equilibrio. Para ayudar, es importante poner pautas y establecer unos horarios bien definidos. Jordà recomienda “ir reconociendo todo aquello que realmente te apetece a diferencia de todo aquello que consideras conveniente. Hacer este análisis a diario te puede guiar en el proceso de cambio”.

Rodearse de las personas que más quieren. Es muy importante estar rodeado de los seres queridos para pedirles ayuda y contrastar con ellos sus propias opiniones y emociones. Para conseguirlo, la psicóloga de mediQuo explica que “hay que intentar trascender la superficialidad en el contacto con los demás, la dependencia del amor externo y la predisposición al pensamiento racional. Además de perder el miedo a entregarse emocionalmente para que la transformación sea posible y se pueda avanzar en el crecimiento personal”. Y hace hincapié en que “cuando uno se muestra con sinceridad, expresa lo que realmente es importante y le salen las cosas del corazón, es entonces cuando se crean las relaciones que importan a día de hoy. Por eso, es conveniente compartir los sentimientos”.

La confianza. Cuando uno se comprende y se siente comprendido, establece un clima de confianza que le facilita la relación con los demás. Ser simpático ayuda a mejorar y facilitar la relación con las personas y permite mejorar el nivel de satisfacción y bienestar con uno mismo. Al mismo tiempo, la autoestima y el autoconcepto mejoran.

Aprender a cuidase, a dedicarse tiempo y a escucharse. Es conveniente que se interesen en saber identificar las manifestaciones físicas de las emociones, tanto las positivas como las negativas, y que intenten buscar soluciones a todo aquello que se debe corregir.

En definitiva, el valor de las personas tiene que venir de uno mismo, de lo que piensen y no de lo que piensan los demás. Para la psicóloga de mediQuo, “el reto de 2020 es atreverse a dedicar tiempo a soñar. ¿Cómo te ves ahora y cómo te gustaría verte de aquí a un tiempo? Y ¿en este 2020? Visualiza todo aquello que quieras conseguir. Todo el presente es necesario, pues centrarse en los pequeños objetivos se puede convertir en grandes logos”.