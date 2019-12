El cuento de la Navidad Licores, turrones, dulces....regalos para todos....el cuento de la Navidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de diciembre de 2019, 08:29 h (CET) Desde que éramos niños nos contaron ya el cuento de la Navidad. Era un cuento lleno de imágenes, colores, sonidos y olores que algunos de nosotros aún tenemos guardados en el cajón de nuestra memoria.



El cuento comenzaba con el anuncio de las vacaciones, nacimientos, lucecitas de colores, villancicos....y luego ya seguía con la gran cena del dia de la Nochebuena, la familia reunida (sin poder evitar en muchas ocasiones las grandes o pequeñas disputas entre los miembros de la familia). Una mesa adornada, un mantel bonito, bolitas de colores, velitas, la vajilla de las ocasiones especiales y sobre los platos los cadáveres de nuestros pequeños hermanos animales: langostinos, besugo, cordero, pavo, pato....todo bien adornado, que no se note que está muerto hace ya días, bueno, muerto no, asesinado es mas acertado decir.



Licores, turrones, dulces....regalos para todos....el cuento de la Navidad.



Y qué era lo que se celebraba?, alguien lo llega a recordar?: el nacimiento de un niñito en un pobre pesebre de Belén, un niñito que parece que nunca creció, nunca llegó a hacerse hombre, año tras año siempre estaba en su año cero, no podía hablar, era aun demasiado pequeño, siempre recién nacido, sin voz ni voto.



Ese niñito era el hijo de Dios, y allí dándole calor, además de sus padres estaban los animales que le acogieron. Seguro que hoy habrían acabado en el matadero para convertirse en el menú especial de los que celebran Su cumpleaños, la gran fiesta de la matanza.



Año tras año, siempre la misma cantinela: lucecitas, villancicos, portalillos, compras desmesuradas, siempre el mismo cuento año tras año.



La Navidad, la fiesta que simbolizaría el nacimiento de La Luz y de la Paz convertida en la fiesta pagana del atiborramiento y de la idolatría. Siempre el cuento de la Navidad, año tras año, siempre la misma cantinela.



Para terminar me vienen a la memoria unos versos del poeta León Felipe: “...he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos....” Ha llegado la hora del despertar.



¡DEJÉMONOS DE CUENTOS!



Mar Montes Comentarios Jesús vega 31/dic/19 09:08 h. De verdad un cuento para despertar en Navidad que nos hace conscientes del tiempo que vivimos, de nuestra inconsciencia. Un regalo para el corazón de todas las personas sensibles. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ñeembucú ​San Juan de Ñeembucú es otro distrito que merece la atención del Jefe de Estado ​Un año más, otro año menos Ha llegado el momento más esperado del año: hacer el balance del 2019 con la idea de no repetir los mismos errores, y la lista de los propósitos para el 2020 ​España, un estado en descomposición Los mayores recordamos nombres como Azaña, Largo Caballero, Pietro, Negrín etc. Pero las nuevas generaciones, ni eso, porque para ellos la Historia no existe. Y así nos va ​"No quiero que se maten santos" Superaré las malas situaciones ​Mis deseos para un año que empieza Podemos construir un mundo mejor o seguir estropeando éste