​"No quiero que se maten santos" Superaré las malas situaciones Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 31 de diciembre de 2019, 08:24 h (CET) Me acosté y no dormía, probé todas las posturas, me levanté a escribir aún a sabiendas de que lo hacía mal y sin tiempo, quizás por eso, perdiéndolo por completo, tanto oro como es. Me recosté sin haber aprendido a olvidarme de usted y sufrí como el sol de noviembre cuando lucha contra las nubes para transformarse en el rey.



Y esto fue lo que escribí, a pesar de todo, de que seas lo inolvidable, aunque lo seas por ser el culpable de esta situación, que sí superaré, con la ayuda de los seres divinos. Aquí está:



"No quiero que se maten santos sino escuchar todos los días sus santísimas palabras, vale más, que reciban bendiciones, larga vida, así es como debe ser. Se merecen lo mejor en el camino encontrar. Son de noble corazón, guapos y buenos".



Luego supe que no había perdido el tiempo al escribir sobre ellos y tú, tampoco lo pierdes al leerme, aunque en principio creas que sí. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ñeembucú ​San Juan de Ñeembucú es otro distrito que merece la atención del Jefe de Estado ​Un año más, otro año menos Ha llegado el momento más esperado del año: hacer el balance del 2019 con la idea de no repetir los mismos errores, y la lista de los propósitos para el 2020 El cuento de la Navidad Licores, turrones, dulces....regalos para todos....el cuento de la Navidad ​España, un estado en descomposición Los mayores recordamos nombres como Azaña, Largo Caballero, Pietro, Negrín etc. Pero las nuevas generaciones, ni eso, porque para ellos la Historia no existe. Y así nos va ​Mis deseos para un año que empieza Podemos construir un mundo mejor o seguir estropeando éste