Atos firma un acuerdo de distribución en EE. UU. con Ingram Micro Comunicae

lunes, 30 de diciembre de 2019, 11:42 h (CET) Atos, líder global en transformación digital, ha firmado un nuevo acuerdo con Ingram Micro Inc, distribuidor de tecnología global de confianza con sede en los Estados Unidos La nueva alianza de distribución en EE.UU. amplía el alcance de Atos y proporciona a los socios de canal de Ingram Micro acceso a sus principales soluciones de ciberseguridad, incluido el portfolio de productos de gestión de acceso e identidad de Atos Evidian, diseñados para proteger y gestionar el acceso a entornos híbridos de nube. Se ampliará para incluir la cartera de productos de ciberseguridad de Atos, que proporcionan cifrado de datos en reposo y en movimiento, así como gestión de identidades digitales de confianza.

"Estamos muy contentos de colaborar con Ingram Micro y de llevar nuestros productos de ciberseguridad a los clientes de los Estados Unidos. Con la sólida red de distribución de Ingram Micro en el ámbito de la seguridad, estamos seguros de poder llevar a cabo nuestra estrategia para reforzar nuestro liderazgo en la transformación digital", afirma Alexis Caurette, VP, Head of cybersecurity products de Atos.

"Este acuerdo marca el primer acuerdo de distribución importante para Atos Norteamérica y es un paso importante para expandir nuestra estrategia global de canal y ecosistema de partners", dice Vincent Demange, vicepresidente senior de Global Alliances & Channels de Atos.

"Estamos encantados de trabajar con Atos y de estar entre los primeros en ofrecer sus productos de ciberseguridad en Estados Unidos", afirma Eric Kohl, vicepresidente de seguridad de Ingram Micro. "La ciberseguridad es lo más importante en el canal de EE. UU. y en las empresas de todo el país, lo que hace que sea un buen momento para que Atos lleve al mercado sus soluciones de seguridad de extremo a extremo tanto para los entornos de nube como para los entornos de nube".

Atos es líder global en ciberseguridad, con 5.000 expertos en seguridad, 14 centros de operaciones de seguridad en todo el mundo y una gama completa de productos de ciberseguridad con las más altas certificaciones disponibles en el mercado.

El nuevo acuerdo con Ingram Micro entrará en vigor inmediatamente e incluirá sesiones de formación para que los partners de canal de Ingram Micro puedan incorporarse rápidamente al portfolio de Atos y llevar los beneficios de los productos de ciberseguridad a sus clientes de todos los tamaños.

