DocPath, repaso annual 2019 y sus proyectos prometedores para 2020

A lo largo del año 2019, DocPath ha consolidado su posición líder en desarrollo de software documental con la mejora contínua de sus soluciones y el lanzamiento de otras nuevas con gran aceptación entre los clientes A lo largo del año 2019, DocPath ha consolidado su posición líder en desarrollo de software documental con la mejora contínua de sus soluciones y el lanzamiento de otras nuevas con gran aceptación entre sus clientes.

El motor de generación V6 (DGE) funciona realmente bien y es altamente eficiente para sus clientes de todo el mundo. Se ha logrado ejecutar V6 en Dockers y contenedores que proporcionan un rendimiento mucho mejor que las versiones anteriores. Todos los comentarios proporcionados por sus clientes son extremadamente buenos en términos de rendimiento y estabilidad.

También hay destacar el interés causado por los lanzamientos de sus soluciones de ahorro de tóner, gestión de spools y firma electrónica, que facilitan al cliente final el control total de la impresión y validación de sus documentos de negocio.

Por otra parte, la versión V6 de Designer proporciona soporte para todas las funciones ya existentes en versiones anteriores, y además incorpora "Composition Flow", para eliminar la necesidad de programación en la lógica y los cálculos de los documentos.

Por otro lado, esta última versión de Designer también incluye una gestión mejorada de tablas respecto a la versión anterior.

Para cerrar este repaso al 2019, no se olvidar su último lanzamiento, ADEM (Advanced Editor and Manager). Una herramienta orientada a la creación y edición de documentos y formularios por parte de personal no técnico, que continuará su evolución y mejora a lo largo del próximo año 2020 con la incorporación de nuevas funcionalidades solicitadas por sus clientes.

Porque al fin y al cabo, los clientes son los que marcan de manera importante el desarrollo y la evolución de las soluciones documentales de DocPath. Y es también gracias a ellos, a sus comentarios y a sus necesidades, por lo que desde DocPath mantiene una continua evolución y mejora.

DocPath emprende este nuevo año 2020 lleno de proyectos, con ilusión renovada y nuevas energías por los logros conseguidos, pero con los objetivos claros de seguir siendo un referente mundial en el desarrollo de software documental y de satisfacer de la mejor manera posible a sus clientes actuales y futuros.

DocPath desea a sus clientes unas Felices Fiestas y que el año 2020 venga cargado de proyectos e ilusiones cumplidas.

