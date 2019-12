​¿Dónde vas Pedro Sánchez, triste de ti? España tiembla

Mientras se está deshojando la margarita sobre cuál será el informe de la abogacía del Estado sobre la cuestión catalana y la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en lo que respecta a la situación interior de nuestra nación, estamos temblando ante la posibilidad del rédito que pudieran sacar los separatistas catalanes, que están cumpliendo condena en las cárceles catalanas y este fugado de la Justicia, este bon vivant de Carlos Puigdemont, que, por los raros designios del Destino, sigue campando por sus respetos, creando problemas a nuestro gobierno y dejando que el resto de los que intervinieron en aquel simulacro mal parido de referendo, sufrieran las consecuencias de sus actos en la cárcel, mientras él sigue esparciendo por donde fuere palabras de odio, de desprecio y de traición hacia España y todos aquellos que, no perteneciendo a esta exigua minoría del pueblo español que pide la independencia de Cataluña, se sienten a sus anchas vilipendiando todo lo referente a la españolidad y tachándonos, al resto, poco menos que de ignorantes y opresores de los catalanes que, como de todos es sabido, siempre han sido “los peor tratados” de las 17 autonomías en las que se divide España.



Y estamos obligados a ver como una señora Robles, indignada, carga contra el general retirado, don Fulgencio Coll por haber tachado a nuestro presidente en funciones, señor Pedro Sánchez, de traidor a España y a los españoles. Esta señora, ministra de Defensa, pese a sus escasos conocimientos sobre la milicia y lo que es un Ejército, debiera de saber que este general está retirado, que forma parte de un partido bastante representativo dentro del Congreso ( 52 escaños) y que no está excluido del derecho que tenemos todos los españoles, incluso ella, de expresar libremente lo que pensamos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y, todavía con más razón, si de lo que damos nuestra opinión es de algo que afecta directamente a la Constitución, a la unidad de España y a defender a la nación de cualquier intentona de conseguir sacar provecho político de unas negociaciones con determinados clanes políticos formados por elementos claramente dispuestos a conseguir la independencia de la comunidad catalana o dispuestos a sovietizar a la población española, según el sistema totalitario que nos pretenden imponer, según el modelo que han conseguido implantar, gracias a Maduro, en Venezuela. Si ella piensa que su líder, el señor Sánchez, está libre de toda culpa pese a estar negociando con unos señores evidentemente separatistas, cuyo principal representante, el señor Junqueras, residente en la cárcel de Lledoners o si a ella le parece correcto poner de chupa de dómine a la oposición, formada por los partidos de derechas o centroderecha, simplemente por no apoyar la investidura, para presidente del gobierno español, de un señor que, entre sus planes confesados, tiene el de formar coalición con Podemos e IU, con el apoyo del señor Junqueras y sus independentistas, seguramente debería hacérselo mirar, porque existe el evidente peligro de que los verdaderos españoles, no los que son como ellos que buscan alcanzar el poder a toda costa, lleguemos a pensar que puede que ella también, si apoya la política de su jefe, pueda ser cómplice de lo que ocurra en España si llegamos a caer bajo las zarpas de semejantes exaltados, capaces de formar alianzas cuyos propósitos declarados conducen directamente al mayor desastre que le pudiera suceder a la nación española.



Y mientras el Gobierno, del que se sospecha que retiene el informe de la abogacía del Estado, para poder conseguir, a cambio de él (se supone que pudiera ser favorable a una interpretación de la sentencia del TSUE que favoreciera a los políticos catalanes encarcelados que, como Junqueras, pudieran ser favorecidos en sus aspiraciones de conseguir la libertad; de modo que sirviera para que ERC tuviera la excusa perfecta para abstenerse en la sesión de investidura de Sánchez), sigue mareando la perdiz, impaciente porque, cuanto antes, se pudiera producir la formación del nuevo gobierno que tiene preparado; en Cataluña, todo lo relacionado con el ensalzamiento de una futura independencia, la proyección, especialmente encaminada a tener efecto en las naciones del resto de Europa, de una propaganda antiespañola, enormemente manipulada, basada en toda una serie de invenciones, embustes, calumnias y argumentaciones torticeras, que se pueden realizar gracias a una retahíla de embajadas catalanas, expresamente prohibidas por su carácter separatista pero, como tantas otras materias que han sido prohibidas por el TS y el TC, siguen funcionando sin que los actuales gobernante del país en funciones se atrevan a impedirlo, tan necesitados se encuentran de conseguir el apoyo de ERC. No olvidemos al señor Carlos Puigdemont que, aparte de parecer estar beneficiado por la sentencia que se ha dictado sobre el caso Junqueras, sigue en su actitud de vender a todos aquellos que le quieren escuchar que, España, es la culpable de toda la inestabilidad de Cataluña y que la “opresión” que ejerce el Estado español es la que impide que esta autonomía consiga despegar como, según él dice, debiera hacerlo.



El periódico catalán La Vanguardia, del grupo Godó, por su parte, no ceja en sus intentos de vender sus particulares ideas de lo que es la Justicia y su funcionamiento. Por ejemplo la señora Carlota Guindal intenta hacernos creer que el informe de la abogacía del Estado es esencial y que el TS “no pude prescindir del criterio de la Abogacía”. No sabemos en qué universidad habrá estudiado esta corresponsal, pero a muchos nos parece muy temeraria esta opinión que, por supuesto, no parece ser cierta porque, que sepamos, no está escrito en ninguna Ley que, unos abogados cuya principal función es hacer de abogados del Estado y, en consecuencia, no dejan de ser unos señores cuya misión es defender la postura del Gobierno ( queda por saber hasta qué punto estarían obligados a emitir un informe con el que no estuvieran de acuerdo o si, en caso de que el que emitiesen no fuera favorable a los intereses del Gobierno, pudiera ser causa de represalias sobre dichos funcionarios), una postura que, naturalmente, no tiene por qué ser asumida por el TS ni porque influir, en lo más mínimo, en la resolución final que sobre el tema que contemplamos tenga a bien emitir. Es más, esperamos que no prevalezca sobre el informe que los fiscales emitieron, apenas tres o cuatro horas después de conocida la sentencia del TJUE, sin necesitar tantos comadreos ni indecisiones, porque fueron claros en rechazar aquella opinión e insistieron en que se siguieran los procedimientos iniciados contra los huidos de la Justicia y en no considerar prudente poner en libertad a Junqueras y sus compañeros encarcelados.



Y un inciso respeto al tema del general retirado, señor Fulgencio Coll .La pizpireta ministra de defensa, señora Robles, al ser consultada sobre las declaraciones del general Coll, pretendiendo quitarles importancia (todos sabemos lo que preocupa a las izquierdas cuando se habla del rumor de sables) ha querido zanjar el asunto manifestando que: “nadie de las fuerzas armadas le ha trasladado ninguna preocupación”. Una respuesta muy inocente por proceder de una persona a la que se atribuye una inteligencia propia de una magistrada, porque sería muy curioso que cualquiera de los militares descontentos (nos imaginamos que muchos más de los que pueda pensar la señora Robles), tal y como está la situación en España, iban a ser tan inconscientes de irse con el cuento de sus protestas a la señora ministra que, como es sabido, forma una de las piezas principales de este sector adicto al señor Pedro Sánchez, colaboradores directos en todas estas operaciones en las que los ha metido su líder, un verdadero maestro en cuanto a utilizar las alcantarillas de la política para conseguir, si no legalmente por los medios que fueren necesarios, sólo comparables con los usados por el inquieto bailarín, que dirige el PSC, don Miguel Iceta que, para muchos de los expertos en política que siguen la situación de España, parece ser que se ha convertido en uno de los pilares mejor situados en los que se viene apoyando, en lo que respeta a sus intentos de conseguir el apoyo de ERC a su investidura, el mandamás señor Sánchez.



Antes de concluir, un apunte para el señor Casado del PP. Estamos convencidos de que está siguiendo el camino adecuado desde que las pasadas elecciones de Noviembre le devolvieron muchos de los votos que el partido había perdido en anteriores comicios. Nos gustan sus intervenciones en público y estamos convencidos de que va a conseguir más votos del partido de Ciudadanos, hoy en día, reducido a un rescoldo de lo que fue en otros tiempos gracias a que el señor Rivera, como le sucedió a Rajoy, cometió errores políticos muy graves que lo distanciaron de sus bases y que produjeron importantes abandonos de entre los que habían sido sus principales apoyos dentro del partido. Sin embargo, hay un punto en el que creemos que no está acertando. Puede ser que considere que VOX es un partido que potencialmente puede llegar a ser su mayor adversario en las urnas. Pero, para esto falta todavía, salvo fracaso prematuro del nuevo gobierno de coalición que se nos viene anunciando, para que tenga que preocuparse porque estamos empezando una legislatura de cuatro años. Tenemos la impresión de que, siendo evidente que para gobernar en muchos puntos, de los escasos en los que ha tenido la oportunidad de conservar, viene precisando del apoyo de VOX y Ciudadanos, resulta un poco prematura esta campaña, a cara de perro, que parece que alguien le ha recomendado que haya iniciado en contra de los señores del partido del señor Carbajal.



Nos parecería lógico que seis o cinco meses antes de los nuevos comicios, quisieran marcar distancia con sus competidores de derechas, no obstante, es obvio que, en la actualidad, ante los desafíos a los que van a tener que enfrentarse en los próximos meses, provocados por un gobierno de izquierdas que parece dispuesto a usar el tiempo que se mantengan en él, para acabar con nuestra economía, nuestra imagen ante el resto de Europa y, quien sabe, si ante una situación en la que, desde Bruselas, se nos requiera seriamente ( por ejemplo: ya lo han hecho respecto a nuestra deuda pública y, también, en relación a nuestro déficit público) por el incumplimiento reiterado de sus amonestaciones para que normalicemos nuestras cuentas. Un Gobierno que ya viene anunciando que van a anular la reforma laboral, aún antes de que haya conseguido subir al poder; lo que parecería más inteligente, lo más prudente y sensato sería unir fuerzas y presentar, junto con Ciudadanos, un frente común de centro-derecha para intentar, dentro de lo posible, que lo que se nos viene encima, que no es poco, no sea tan deletéreo como todos pensamos que podría ser.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, creemos que sería conveniente, para el bien de todos aquellos españoles, especialmente los que vivimos en Cataluña, que muy a pesar nuestro somos los que más desamparados nos sentimos, en manos de un insensato como es pedro Sánchez. Y esto no ha hecho más que empezar.