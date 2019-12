CES 2020: Bosch presenta tecnología inteligente que es "innovación para tu vida" Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 13:03 h (CET) En el CES® 2020 de Las Vegas Bosch presentará, del 7 al 10 de enero de 2020, productos conectados para la movilidad y el hogar. Entre lo más destacado, se encuentran soluciones que hacen uso de la inteligencia artificial (IA) o que se han desarrollado o fabricado con su ayuda. El proveedor internacional de tecnología y servicios quiere hacer que la AI sea segura, robusta y explicable, ya sea en la fabricación, el hogar inteligente o la conducción automatizada En el período previo al CES 2020, Bosch ha recibido, doblemente, la puntuación más alta en los ‘CES Innovation Awards’ y ha sido galardonada tres veces. Estos premios anuales están organizados por la ‘Consumer Technology Association’, CTA, (Asociación de Tecnología del Consumidor), abarcan 28 categorías y sirven como un indicador de las tendencias futuras. Además de la pantalla 3D para automóviles, una primicia mundial de la división Car Multimedia también ha recibido el codiciado premio ‘Best of Innovation’. Cuando comience la feria, se proporcionarán más detalles. Ambas innovaciones fueron también designadas ‘Honorees’ en una categoría adicional. El tercer premio recibido se anunciará cuando comience la feria. En este caso, se trata de una solución de Bosch relacionado con el ámbito de la salud.

Pantalla 3D: la tercera dimensión en el cockpit: La nueva pantalla 3D de Bosch utiliza tecnología 3D pasiva para generar un efecto tridimensional realista para imágenes y señales de advertencia. Esto permite captar la información visual más rápidamente que cuando se muestra en pantallas convencionales, lo que reduce la distracción del conductor. Además, este sistema de visualización con profundidad espacial funciona sin características adicionales como el rastreo ocular o las gafas 3D.

Monitorización interior: seguridad, comodidad y confort para todos los pasajeros (AI inside): Basado en los movimientos de los párpados, la dirección de la mirada y la posición sentada, este sistema de monitorización interior del vehículo de Bosch detecta cuando el conductor está somnoliento o está mirando su teléfono, alertándolo sobre situaciones críticas. También monitoriza el interior del vehículo para determinar cuántos ocupantes están presentes y dónde están sentados. Esto permite optimizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad, tales como los airbags en caso de emergencia. Además, el sistema mejora la comodidad y el confort de los acompañantes. Por ejemplo, activa automáticamente las configuraciones personales guardadas, como la posición del asiento. En el futuro, cuando los vehículos estén en modo de conducción parcialmente automatizada para algunos tramos del trayecto, por ejemplo, en la autopista, el sistema se convertirá en un aliado indispensable. La cámara se asegurará de que el conductor pueda volver a retomar el control de manera segura en cualquier momento.

Bosch IoT Shuttle – el futuro de la movilidad: En el futuro, los proveedores de servicios de movilidad (MSP) utilizarán cada vez más lanzaderas para ofrecer una movilidad personalizada bajo demanda, ya sea para el transporte de mercancías por carretera o de pasajeros. En el CES, Bosch está utilizando su modelo de tecnología IoT Shuttle para presentar las soluciones que la compañía ofrece a los fabricantes de automóviles y MSP para la electrificación, automatización, conectividad y personalización de lanzaderas. Su oferta, que va más allá de los componentes, incluye servicios de movilidad conectados que brindan a los usuarios flexibilidad en la forma de operar, gestionar, recargar y mantener sus vehículos de flota, así como hacer que cada viaje sea seguro.

Entre otras novedades que se podrán conocer durante la feria, Bosch dará a conocer las siguientes soluciones y servicios:

Cámara frontal inteligente: entiende lo que ve a través de la visión artificial y la inteligencia artificial (AI inside): Esta cámara detecta objetos, los clasifica en clases como vehículos, peatones o bicicletas, y mide su movimiento. La cámara también es capaz de interpretar lo que ve para distinguir entre el carril y el arcén o las estructuras de la carretera, incluso en ausencia de marcas viales. En el tráfico urbano congestionado, la cámara puede reconocer y clasificar, de forma rápida y fiable, vehículos, peatones y ciclistas parcialmente ocultos o cruzando. Esto permite que el vehículo active una advertencia o una frenada de emergencia. Esta inteligencia de cámara se basa en los conocimientos de Bosch y está integrada en un chip, conocido como V3H, fabricado por la compañía japonesa Renesas. También puede mejorar los sistemas de asistencia al conductor y ampliar su rango de aplicación. Por ejemplo, podría mejorar los sistemas automáticos de frenada de emergencia para evitar que los vehículos atropellen a diferentes tipos de animales.

Sensores de radar: sensores de entorno para situaciones de conducción complejas: La última generación de sensores de radar de Bosch es aún mejor a la hora de registrar el entorno del vehículo, incluso con mal tiempo o con poca luz. Su mayor rango de detección, gran apertura y alta resolución angular significa que los sistemas automáticos de frenada de emergencia puedan reaccionar de manera más fiable.

Automated valet parking – servicio de aparcamiento totalmente automatizado: Este desarrollo conjunto de Bosch y Daimler es el primer sistema SAE Nivel 4 aprobado oficialmente para un uso diario en Alemania. Los sensores para la infraestructura del aparcamiento y la tecnología de comunicaciones provienen de Bosch. Para finales de 2021, se espera que una docena parkings adicionales estén equipados con este sistema. Bosch está trabajando en ello junto con operadores de aparcamientos y desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios.

Perfectly keyless – el teléfono inteligente como llave del coche: En el futuro, Perfectly Keyless usará no solo Bluetooth para la comunicación entre el vehículo y un smartphone, sino también la banda ultra ancha (UWB), una nueva tecnología de comunicación que ya está disponible en algunos teléfonos. UWB permite localizar smartphones en unos pocos centímetros. También posibilita que la comunicación con el vehículo sea particularmente segura. Actualmente, Bosch está trabajando con socios para estandarizar la transmisión de datos entre teléfonos y vehículos. En el CES, Bosch presenta un vehículo de demostración en el que Perfectly Keyless utiliza UWB por primera vez.

Ciclismo conectado – soluciones que ofrecen una experiencia de ciclismo 2.0: El ordenador de a bordo Kiox mantiene a la vista, durante toda la ruta, datos como la velocidad, el pulso y el rendimiento del ciclista. Una vez finalizad ésta, los usuarios pueden evaluar los datos en la aplicación para smartphone eBike Connect o en el portal online. Kiox también cuenta con una nueva función premium llamada Lock, que proporciona protección digital contra el robo. Mientras tanto, el nuevo SmartphoneHub le permite a los e-bikers disfrutar de una conectividad completa cuando están de ruta, gracias a la aplicación COBI.Bike que ofrece una amplia gama de funciones: desde navegación y seguimiento del estado físico hasta conexiones con servicios y aplicaciones de terceros como Apple Health, Google Fit y komoot.

