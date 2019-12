El teatro de Darío Facal, un 'Abc' para adultos y capitalismo responsable, libros para esta Navidad Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 12:22 h (CET) Tres libros de tres disciplinas distintas (teatro, comedia y marketing) perfectos para regalar o invertir tiempo estas navidades Darío Facal. Textos teatrales: 2001 – 2018 (Ed. Mueve tu lengua). Con más de cuarenta títulos dirigidos en escenarios y festivales nacionales e internacionales, el dramaturgo Darío Facal busca perspectiva y distancia, echando la vista atrás para revisar diecisiete de los textos teatrales que ha escrito o adaptado a largo de sus dieciocho años de carrera, recopilándolos en un libro de cuidada edición que combina letra y fotografía, y permite, a la vez, hallar las claves y evolución del plástico estilo de este dramaturgo dando pistas sobre la escena teatral española de las últimas dos décadas. Darío Facal es uno de los autores, directores y formadores más lúcidos del teatro español surgido en los últimos veinte años. Ha subido al escenario El corazón de las tinieblas, La Duda, El Burlador de Sevilla o Las Amistades Peligrosas, y ha fundado la compañía Metatarso y la Escuela Work in Progress, que dirige y donde es profesor. También es director artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y codirector del festival Clásicos en Alcalá. Las señas de identidad de sus montajes, que se han ido estrenando prácticamente a ritmo anual, se pueden resumir en la búsqueda continua de nuevos lenguajes narrativos y escénicos, la plasticidad de unas puestas en escena donde los textos se conciben para integrarse dentro de una instalación plástica y un collage sonoro complejo y una creciente influencia de la narración documental.

Abc para adultos (Ed. Arrebato). Las cosas existen porque se nombran , pero quienes la bautizan no siempre cuentan toda la verdad. Y ya no se es un niño. Entonces todo era más simple, aprender detalles del mundo era divertido y fácil. Pero después se crece, y se aprende que lo que se contaba estaba edulcorado. El mundo era, en realidad, un lugar aterrador, confuso y más complejo de lo previsto. Es hora de revisar el ABC. Y hacerlo con el ilustrador Toby Leigh, un autor experimentado y paranoico, con Abc para adultos, que acaba de publicar la editorial Arrebato tras triunfar en sus versiones estadounidense y francesa. Leigh repasa la iconografía española en esta guía alfabética con un punto obsceno y el reconocible lenguaje visual de las ilustraciones de los libros que se utilizaban para aprender en la década de los 70 y 80. Crea, así, un contraste de lo más revelador entre tipografías amables y colores pastel con una realidad espeluznante. Una doble visita al mundo de los niños y al de los horrores, donde la T se dedica al pobre asiático esclavo que fabrica los teléfonos móviles, y la E al elefante que se cargó el Rey Emérito.

El Buen Capitalista (El Viso Media): “Todos somos capitalistas, aunque difícilmente encontraremos a alguien que sea capaz de reconocerlo en voz alta”. Esto es lo que piensa José Carlos León (Córdoba, España, 1967), que utiliza su experiencia como emprendedor, publicitario y profesor de marketing para tratar de convencernos de que "el mercado ya no es lo que era" en su último libro, titulado El Buen Capitalista. Escrito con un estilo ameno y desenfadado, León se apoya en bibliografía y casos de estudio concretos, que el gran público probablemente desconocerá, que sostienen su discurso y facilitan la comprensión a los lectores menos familiarizados con el mundo de la empresa y la economía. El Buen Capitalista habla, en 267 páginas, de cómo las empresas de hoy poco tienen que ver con las que se conocían. Y lo hace de forma que todos, expertos y legos en la materia, lo entiendan.

