Regalar experiencias inolvidables: la propuesta de entradas.com para triunfar estas navidades Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 12:06 h (CET) entradas.com dispone en su web del obsequio con el que acertar sí o sí estas navidades: regalaentradas personalizadas para disfrutar de los mejores espectáculos En plenas navidades llega uno de los grandes quebradero de cabeza ¿cómo acertar con el regalo? Para los más indecisos, para los que detestan esperar grandes colas en los comercios, para los que buscan algo original y quieren que su regalo se convierta en un recuerdo inolvidable…entradas.com tiene el comodín perfecto: regalaentradas de diferente valor para canjear por los mejores espectáculos de 2020. Una opción perfecta también para las empresas que quieran desterrar las clásicas cestas de navidad y regalar experiencias únicas a sus empleados. Existen muchas opciones para dar en el clavo estas navidades:

Una tarjeta para cantar sin parar: El regalo perfecto para aquellos que no se pierden los conciertos de sus artistas favoritas, ni los festival más punteros. Esta tarjeta, perfecta para groupies y melómanos, es capaz de poner el vello de punta a cualquier adicto a la música en directo. La tarjeta regalo para ir de concierto será el redoble de tambor que anunciará el éxito estas navidades.

Sueño de una noche (o varias) de teatro: Los amantes de las historias que se cuentan sobre los escenarios tocarán el cielo cuando descubran el contenido de esta tarjeta regalo. Un obsequio a medida dedicado a aquellos que buscan emocionarse desde que se alza el telón, y que tienen como propósito para el año nuevo disfrutar más de los estrenos teatrales.

Para un año de película(s): Para los amantes del cine, los de verdad, aquellos a los que una película siempre les parece el mejor plan y que disfrutan como nadie de un buen bol de palomitas. No importa si se trata de un film iraní sin subtítulos, o si no encuentran a un compañero para ver la película que ellos quieren, porque en el cine ellos siempre se sienten a gusto. Todos ellos disfrutarán con la tarjeta regalo de cine de entradas.com.

Para los adictos a las luces de Broadway: para los amantes de los musicales, todos aquellos que se emocionan con cada nota, cada puesta en escena y cada coreografía. Personas que se ha recorrido todos los teatros de la Gran Vía madrileña en busca de su musical favorito ¿Puede existir un regalo mejor que vivir una experiencia única y disfrutar de una nueva temporada de musicales? Esta tarjeta regalo es capaz de levantar pasiones.

Para los amantes de la cultura: Para aquellos inseguros que nunca saben qué regalar porque tienen pánico a no acertar, esta tarjeta es infalible. Es perfecta que quienes buscan cosas nuevas y disfrutan con todo tipo de shows, ya sean obras de teatro, conciertos o musicales. Incluye toda la oferta de las anteriores exceptuando las entradas de cine. ¡El comodín perfecto!

Una tarjeta regalo canjeable por una vivencia única: Hacer llegar la tarjeta regalo de entradas.com no puede ser más fácil: se puede enviar por email con una nota personal, el código y el periodo de validez, o bien recibir la tarjeta en el email, imprimirla y personalizarla para enviarla posteriormente.

