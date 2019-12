Altrient descubre los poderes de la Vitamina C para lucir bien y en forma estas fiestas Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 10:35 h (CET) El descenso y el contraste de las temperaturas en invierno, además de bajar las defensas, provocan daños en la piel, como la sequedad o la pérdida de luminosidad. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal y que toman las celebrities, recomienda la Vitamina C como solución a este tipo de problemas. Además, cuenta todos los beneficios de esta sustancia, la reina de la firmeza y la luminosidad y la mejor aliada contra los resfriados Cuando hay un nivel excesivo de radicales libres (responsables del envejecimiento prematuro de la piel), el cuerpo es incapaz de sintetizarlos por él mismo. Para combatirlos, resulta imprescindible usar sustancias antioxidantes como la Vitamina C en la alimentación, en la cosmética, y como suplemento diario. Además, su capacidad de reforzar los efectos beneficiosos de otros suplementos la convierte en la aliada perfecta para cualquier persona interesada en la suplementación.

La vitamina C es un nutriente esencial durante los meses de invierno, para evitar el resfriado común y la gripe debido a su eficacia para reforzar el sistema inmunológico. La carencia de esta vitamina provoca una menor resistencia a ciertos patógenos.

Además de sus propiedades antioxidantes, la Vitamina C es un nutriente esencial que estimula la síntesis de colágeno, aumenta la luminosidad de la piel, combate las arrugas y desigualdades del tono y mantiene los dientes en buen estado.

La vitamina C estimula el folículo capilar, promueve el crecimiento del cabello y evita la resequedad y puntas abiertas, ya que el cuerpo absorbe mejor el hierro al consumirla. Además, el consumo diario de esta vitamina ayuda a fortalecer las uñas.

La vitamina C actúa en defensa contra los rayos UV. También, ayuda a difuminar manchas gracias a que reduce la cantidad de melanina producida en la piel. Aunque, sigue siendo obligatorio utilizar crema solar tanto en invierno como en verano.

La vitamina C forma parte del proceso de producción de carnitina, por lo que favorece la reducción de peso. La carnitina es una molécula que transporta los ácidos grasos a la mitocondria, donde se transforman en energía, logrando así una mayor quema de grasa.

La TEL (Tecnología de Encapsulación Liposomal) sirve para asegurar que los nutrientes de difícil absorción, sean capaces de pasar intactos a través del sistema digestivo al torrente sanguíneo y a las células. Alrededor de 3/4 de la Vitamina C contenida en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Por su parte, la vitamina C liposomal puede alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

AltrientC Liposomal para máxima absorción

Sobres mono dosis. Se recomienda tomar 1 o 2 al día. No se diluye, pero puede mezclarse con zumo, agua o yogur. Puede combinarse con otros productos Altrient y multiplicar sus beneficios.

De venta en: Abudance and Health

PVP 43,19euros/caja de 30 sobres

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales puede alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios.

De venta en: https://www.altrient.com/es/distribuidor

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.