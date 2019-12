Conversación familiar: ¿y Extremadura?

Hablaba por teléfono con un familiar de los que se tuvo que marchar en los años de la emigración y la inmigración a Cataluña y le pregunté cómo estaban las cosas por allí. Según él, la gente está “dividida” y se han perdido un poco las relaciones de antes del famoso “procés”. Una pena, me dice, porque no va servir de nada: los nacionalistas -ahora independentistas- lo único que quieren es la pasta (manejar la Hacienda de Cataluña) y que se eche en saco roto el saqueo que han llevado a cabo en los años que van de democracia. El fundamento de “una Cataluña libre” es únicamente evitar a la Justicia y lo robado que se quede en el olvido. Que no se moleste a los muy honorables y a su jábega de bandoleros…, ya me entiendes. Madrid nos ha adelantado económicamente, ya sólo falta que el Real Madrid “pague” algo más por el VAR y gane la liga de futbol, porque entonces…, ¡kaput!

¿Y Extremadura? ¿Funciona? Por aquí se oye que las cosas no están muy claras por ahí y que la gente tendrá que emigrar o inmigrar de nuevo. ¿Cuándo va a hacer la política algo por los extremeños? ¿No les da vergüenza a los socialistas lograr lo que han logrado? Una Extremadura, como la de siempre, hundida en la miseria y la despoblación me dicen los que van más por esas tierras.



Cierto, primo. Te cuento algunos titulares para que te hagas una idea de cómo andamos aquí: “Extremadura, desde 1983, ocupa el último lugar en renta per cápita como Comunidad Autónoma”; “Extremadura es la segunda comunidad (raro que no seamos los líderes, nos ha ganado Castilla La Mancha también socialistas) con los equipos sanitarios más obsoletos, ¿a dónde va el dinero de la sanidad?, a la externalización (clínicas privadas de los amigos de los políticos -especialmente del Consejero de Sanidad- probablemente)”; “Elegía por un sin techo ante el dinero (en Mérida ha aparecido el cadáver de un hombre de 27 años dentro del cajero automático de una sucursal del BBVA sin signos de violencia. Al otro lado de la puerta estaba el dinero de los ricos, preparado para realizar operaciones financieras con las que obtener unos reales beneficios y aumentar el éxito de los banqueros. A este lado estaban agazapados entre sombras el hambre, la soledad, el frio, la miseria, la única compañía que sigue a los jóvenes sin futuro en este reino amante de los disfraces.)”; “Datos desesperantes de espera en la ayuda a la dependencia: 35.000 mayores mueren sin recibirla (a la cabeza, como no, Extremadura, 675 días; Andalucía 621; y Cataluña, 576 días. Cuando, según la normativa el plazo máximo para resolver un expediente son 180 día)”; “ERE, Gürtel… limitación de mandatos contra la corrupción (la Asamblea extremeña -mayoría socialista- ha aprobado que no haya limitación de mandatos, Fernández Vara, como Franco, hasta que se muera), de los ERE y de la Gürtel que te voy a decir que no sepas: El GAL económico-social del PSOE y del PP”; “La isla -privada- de Valdecañas: Cuando el derecho a la propiedad se antepone a la protección ambiental (Fernández Vara incumple sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y las que le echen, y no le pasa nada, igual que por destruir Extremadura. Desde el 2011, las victorias de los grupos conservacionistas y vecinos del entorno se han sucedido en los diferentes Tribunales, sin embargo, los chalés siguen mirando al cauce fluvial)”.



Por último, ¿qué quieres que te diga de los transportes que no sepa toda España? Propio de la región más pobre y retrasada de Europa: sin trenes, sin carreteras, sin las infraestructuras para un mínimo desarrollo, sin…”. Todos los parámetros socioeconómicos dan negativo en Extremadura; todos los parámetros que definen el caciquismo, dan positivo en Extremadura. Hiciste bien con salir voluntariamente del tercer mundo en su momento, a los demás nos van a echar a la fuerza, porque esta tierra sigue siendo tercermundista