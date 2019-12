CirceTattoo explica cómo elegir correctamente los colores de un tatuaje Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 07:38 h (CET) A la hora de escoger qué tatuaje hacerse casi siempre uno se deja llevar por el diseño, pero sobretodo por los colores. Los colores hacen que un tatuaje entre por los ojos pero hay muchas cosas que considerar antes de escoger un tatuaje solo por su color. Hay muchas cosas que entran en juego a la hora de tomar esta decisión. Por eso, CirceTattoo quiere aconsejar a los amantes del tatuaje a la hora de escoger el color de un tatuaje La cultura del tatuaje ha crecido de forma repentina y rápida durante la última década. Los primeros salones de tatuaje surgieron en Londres. Y hasta hace 25 años no había ninguno en España. Actualmente solo en Madrid ya hay aproximadamente unos 300 estudios mientras que en el resto del país los números oscilan entre 2500 y 3000.

Segúna la UNTAP un 14% de la población se realiza tatuajes. El número de tatuajes que las personas se hacen al año llega hasta un millón. Son cifras realmente impresionantes, los tatuajes se han convertido en una tendencia. Por eso es muy dejar ciertas cosas claras a la hora de tomar un paso tan importante.

La piel es el lienzo en el que el artista va a plasmar mediante agujas un dibujo. El primer elemento que hay que tener en cuenta es el tono de la piel que tiene la persona que se va a hacer el tatuaje. Este factor es determinante ya que para sacarle partido a un dibujo hay que adaptar los colores del tatuaje a los colores de la persona.

Hay pieles pálidas, con un tono normal, pieles bronceadas y oscuras. La piel clara es como una hoja en blanco. Es la mejor opción para plasmar colores fuertes y llamativos, como el rojo. Pero las pieles que realmente son las preferidas por los tatuadores son las pieles con un tono intermedio. Se trata de una piel blanca sin llegar a ser pálida. En este caso los colores fuertes no son la mejor idea. Es mejor optar por colores vivos como el violeta o el azul.

Las pieles bronceadas y oscuras son pieles que se broncean con facilidad y requieren colores más claros para destacar.

La clasificación d ellos tonos de la piel se hace mediante fototipos que tienen 6 niveles, siendo el nivel 1 el más claro.

El tono más pálido suele aceptar cualquier color, pero en ocasiones tienen intolerancia a la tinta. El nivel 2 corresponde a un tipo de piel que acepta la mayoría de los colores. El tercer nivel es el más común en España y para ellos se recomiendan los tatuajes oscuros. El nivel 4 es de una piel bronceada y cualquier color llamativo e intenso es adecuado para ella. El nivel 5 y 6 son pieles oscuras o muy oscuras que necesitan asesoramiento por parte de profesionales. En este caso es mejor elegir colores brillantes e intensos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.