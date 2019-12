Imprentamadrid explica las tendencias en el diseño de logotipos Comunicae

viernes, 27 de diciembre de 2019, 07:30 h (CET) Viene una nueva década y las nuevas tendencia también vienen. Si se hiciera un resumen de las tendencias que triunfarán en el año 2020 en diseño de logotipos sería el siguiente: una mezcla entre vertientes novedosas y lo antiguo. Imprentamadrid quiere ayudar a las empresas a acertar con el diseño de su logo El gasto en publicidad impresa ha ido en disminución cada año respecto a los demás tipos de publicidad. Los números no mienten. La inversión que las empresas hacen en publicidad impresa son estos: en el 2017 se facturaron 549 millones de euros, en el 2018 se facturaron 521 millones y en 2019 el gasto total ha sido de 483. La previsión para el 2020 son unos 450 millones si se tiene en cuenta esta tendencia de gastos. Si lo que se pretende es que los gastos en publicidad impresa valgan la pena, solo hay que seguir leyendo. Imprentamadrid quiere explicar las tendencias en logotipos para el año que viene para que los gastos en publicidad impresa no sean en vano.

Las tendencias a lo largo de los años han sido muy diversos. Desde los extravagantes colores neón de la década de los 80 a la actualidad con más volumen en tres dimensiones y animaciones. Pero en el 2020 estas tendencia seguirán vivas pero mezcladas con elementos y características novedosas y frescas.

Los gradientes en tres dimensiones son una tendencia en el 2020 ya que son una manera de representar un logotipo como si tuviera vida. La profundidad y los gradientes se usarán ya que durante los últimos años ha habido una clara tendencia hacia lo digital. A pesar de que su impresión es más complicada, este tipo de logotipos son perfectos para verlos en una pantalla. Los diseñadores de Imprentamadrid dicen lo siguiente: “Los degradados son una forma de jugar con los colores con la finalidad de conseguir algo moderno y vivo y eso en un logotipo es una idea estupenda”.

Lo retro siempre ha tenido una estética atractiva y lo seguirá teniendo. Durante el año que siguiente se verá una clara evolución de la antigua escuela del diseño que se mezclará con lo más nuevo de la actualidad. Los más nostálgicos y melómanos aún utilizan vinilos, cassettes y consolas. Por esa razón, se verán muchos diseños que usan una tipografía de videojuego o pixelada.

Lo imperfecto ya no transmite rechazo. Los logotipos tipo bocetos y estampados con un estilo asimétrico y desigual serán una tendencia del año que viene. Se trata de conectar con lo imperfecto, con lo orgánico y artesanal.

Una de las tendencias de diseño del 2020 son también los logotipos geométricos. Al contrario que el logotipo anterior, este busca la simetría y la proporción áurea.

