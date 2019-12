Cinco startups españolas que han revolucionado sus sectores este 2019

El inicio de la vida empresarial es uno de los momentos más trascendentales a la hora de emprender. Demasiadas incertidumbres e interrogantes que complican la supervivencia de muchas ideas en los primeros meses. La financiación o la falta de recursos criban en un porcentaje muy alto el rumbo de los nuevos emprendedores, aunque los datos indican un crecimiento progresivo de este mercado.



Según un estudio realizado por el Mobile World Capital de Barcelona en el que se analizaba el estado del ecosistema ‘startupero’ nacional, España acabó el año 2018 con 4.115 startups nuevas. Datos altamente positivos, que evidencian un asentamiento de esta nueva filosofía laboral y dejan ver el continuo crecimiento del ecosistema emprendedor en una línea que las estimaciones fijan de manera aún más ascendente en los próximos años.



Solo una de cada diez startups sobrevive a los tres primeros años en España

No obstante, todavía nos situamos por detrás del principal eje europeo: Londres. Estas empresas emergentes radican en su mayoría en Madrid y Barcelona, posicionándose a nivel europeo entre las 10 principales hubs. Durante el año 2017 se obtuvo una captación de 780 millones de euros, un aumento del 45% respecto al año anterior. Además, la inversión media de capital por operación duplicó sus cifras de un año para otro, pasando de los 1,8 millones en 2016 a los 3,6 millones en 2017.



Pero en el ecosistema de las startups no es oro todo lo que reluce. En la otra cara de la moneda nos encontramos con datos poco halagüeños, como es que nueve de cada diez de estas nuevas empresas no llegan a los tres años de vida, según un estudio realizado por Spain Startup. Los principales problemas con los que se encuentran la creación de nuevas empresas son, por ejemplo, no plantear bien su modelo de negocio, no adaptarlo a la actualidad en cuanto a tecnología o comportamientos del consumidor se refiere, no saber diferenciarse de su competencia o, la que se puede decir que es la más común, la falta de financiación.



La revolución de estos sectores llegó en 2019 de la mano de estas empresas

A pesar de que el escenario coyuntural socioeconómico para crear una empresa sea complicado, existen casos en los que muchas de estas nuevas ideas salen adelante con un éxito rotundo. En este sentido, las startups han cobrado un papel protagonista y varias compañías españolas han revolucionado sus respectivos sectores:



Industria del agua Evolucionando el sector de la industria del agua con un proyecto de emprendimiento con propósito y el compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad tenemos a Auara. Esta ‘empresa social’ invierte el 100% de los beneficios en el desarrollo de proyectos de acceso a agua potable en países de vía de desarrollo, abordando con solvencia uno de los problemas sociales a los que nos enfrentamos diariamente.



Ecity Charge

En cuanto a movilidad sostenible, este sector ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos 12 meses, pero cabe destacar a la empresa Ecity Charge. Esta compañía madrileña es pionera proporcionando servicios logísticos integrales a los patinetes eléctricos; encargándose de su mantenimiento, limpieza y carga, prolongando de esta forma su vida útil.



Además, su carácter tecnológico, íntimamente ligado a la revolución digital, trae de la mano infinidad de oportunidades, como la generación de nuevos puestos de trabajo, así como todo tipo de comodidades y ventajas para el desarrollo de una sociedad más comprometida con el uso del transporte y el medio ambiente.



Finanbest

En cuanto al sector de las Fintech destaca Finanbest. Una empresa situada en el campo de las inversiones inteligentes, trabajando y ofreciendo una inversión optimizada y diversificada para rentabilizar lo máximo posible estos movimientos monetarios. Su gran diferenciación con la competencia es la bandera bajo la que trabajan de trabajo personalizado, a medida, seguro y transparente para concienciar a la sociedad de las ventajas y del necesario asesoramiento dentro de este mercado, de cara a evitar posibles fraudes, aportando la confianza ineludible en un campo tan necesario como el de las finanzas.



Criptane

En el ámbito de los bitcoins nos encontramos con una empresa valenciana. La plataforma de compra-venta de criptomonedas centradas en el mercado español. Se trata de un servicio que facilita la entrada a este mundo tan complejo operando en sistemas aislados de Internet, garantizando la seguridad de todas las transacciones. Además, en su ejercicio de transparencia, la plataforma sólo habita la compra de bitcoins reales, sin ser estos derivados financieros como los CFDs.



The Key Talent

Por último, el sector de los Recursos Humanos está evolucionando a gran velocidad en busca de herramientas para poder captar a los mejores trabajadores y maximizar su talento. Aquí se posiciona The Key Talent. Una empresa especializada en transformación digital para este ámbito, que ha creado sistemas tecnológicos la evaluación y la gestión de este talento de una manera más automatizada gracias al Big Data, la Gamificación y el Machine Learning. Todo realizado desde un entorno digital para que el área de Recursos Humanos sea más eficiente en todos sus procesos del ciclo de talento.