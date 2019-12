¿Cuál es el perfil del comprador online? 5 Tips para realizar compras online seguras, según MásMejores.com Comunicae

martes, 24 de diciembre de 2019, 13:02 h (CET) Cada día son más las personas que compran por internet, pero ¿cuál es el perfil de esta persona? A la hora de hacer estas compras online se debe tener cuidado para evitar transacciones inapropiadas o robos de datos bancarios pues, cada día se producen más Según el estudio realizado por el IAB Spain en Julio del 2019, la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, sobre las ventas online, demuestra, que 7 de cada 10 internautas, es decir el 71% de los españoles, hacen compras online. Esto supone casi 20 millones españoles.

La generación que menos compra son los jóvenes de 16-23 años, tan solo, un 50% de esta generación hace sus compras a través de este medio.

¿Cuál es el perfil del comprador online?

El perfil mayoritario que realiza sus compras online es un hombre de 45-54 años, trabajador y con estudios universitarios. Y para realizar sus compras las hace desde el ordenador.

En base a estos datos, desde https://masmejores.com/ un portal con opiniones y análisis de productos, ofrecen unos consejos para realizar estas compras con seguridad.

Información Personal

Últimamente, y es algo que está en auge, es el hackeo de las paginas para capturar datos de los compradores. Es importante no guardar nunca la información de la tarjeta para futuras compras.

Con esto, se evita la realización de transacciones fraudulentas.

Google Shopping

Google Shopping, es un servicio que ofrece unos recursos a los comercios para vender sus productos a treves de Google, son los anuncios en la parte superior de Google.

Se debe tener cuidado y no comprar el primero que sale, valorando la fiabilidad de la página, así como posibles cargos por castos de envió o recargos por pagos con tarjeta o PayPal.

Política de devolución

Antes de realizar cualquier compra online, se tiene que leer la política de devolución. Con esto se puede obtener la información sobre, si aceptan devoluciones con coste, o simplemente no aceptan.

A veces realizar una devolución es más caro que el producto en sí.

Compras por Wifi pública

Comprar a través de estas redes tiene sus peligros. Extremar las precauciones y evitar hacer compras mediante una conexión Wifi pública, como cafeterías o grandes supermercados.

Estas conexiones, no son seguras del todo, ya que un hacker es capaz de obtener información del comprador desde este tipo de conexiones.

Lo mejor, es esperar a llegar a casa, para hacerlo desde el Wifi del hogar o la conexión de datos propia.

Esto también incluye el acceso a la información bancaria online desde este tipo de conexiones.

Comprobar la tabla de tallas

Cada día es más habitual la compra de ropa y calzado online. Pero se tiene que tener en cuenta que cada marca y fabricante tiene un tallaje diferente.

Si es una tienda online de reputación, debería tener una tabla de tallas, así que a la hora de realizar una compra online se tiene que asegurar bien la talla que corresponde.

