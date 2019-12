Dos de cada cinco conductores reconoce haber cogido el coche después de beber Alrededor del 25% de las muertes en accidente de tráfico están relacionadas con el alcohol Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de diciembre de 2019, 09:42 h (CET)



Esta semana comienzan las fechas navideñas cargadas de comidas con familiares y amigos, unas citas casi ineludibles en nuestro país y donde las copiosas cenas vienen acompañadas de una abundante ingesta de alcohol. Un contexto en el que el comparador de seguros Acierto ha analizado qué actitud tenemos los españoles con el alcohol al volante.



En concreto, el informe revela que 2 de cada 5 han cogido el coche alguna vez después de haber bebido. Además, hasta el 14% de los encuestados reconocieron haber conducido por encima del límite legal de alcoholemia. Una conducta que, además de ser peligrosa, puede acarrear una sanción administrativa y la pérdida de puntos de tu carnet.



Pérdida y recuperación de puntos en el seguro Y es que conducir bajo los efectos del alcohol resulta peligroso tanto para el propio conductor como para el resto de los usuarios de la vía por la que circula. Según datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial (ERSO), alrededor del 25 % de las muertes en accidente de tráfico están relacionadas con el alcohol. Por ello, la Dirección General de Tráfico intensificará, enmarcados en el Dispositivo especial de Tráfico para Navidad, los controles de alcoholemia y drogas en las carreteras españolas.



Esto, aparte de ser un evidente peligro vial, supondrá la interposición de miles de denuncias y pérdidas de puntos que, a posteriori, los conductores deberán recuperar. Un punto en el que el seguro del coche puede ser útil. Sí, porque algunas pólizas cubren lo que cuesten los cursos de recuperación del carnet. Eso sí, con ciertas limitaciones. Y haber perdido puntos por haber dado positivo en un control, es una de las exclusiones más comunes.



Esto afecta también a otras garantías, como la de subsidio para la recuperación del permiso, cuando has perdido todos los puntos y, por tanto, tu derecho a conducir. En definitiva, que además de perder entre 4 y 6 puntos de tu permiso por estas infracciones, tendrás que realizar cursos si quieres recuperarlos. Y perderás, con toda seguridad, el derecho a poder recibir una indemnización de tu aseguradora en caso de accidente.



Ahora bien, si la pérdida de puntos es fruto de una infracción menor y que no tiene que ver con la seguridad vial, entonces la compañía sí responderá por ti, asumiendo el coste de los cursos o incluso ofreciéndote un subsidio diario si pierdes el derecho a conducir, para costear los gastos de transporte o compensar una pérdida de ingresos si utilizas el coche para trabajar durante un periodo de tiempo que ronda los tres meses, aunque depende de la aseguradora.



Existen muchas opciones a la hora de contar con una garantía como esta. Hay pólizas que solo cubren el coste de los cursos y otras que plantean una protección mucho más amplia. Otras lo que hacen es incluir entre sus coberturas la retirada del permiso de conducir y la pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida de puntos en sus seguros de coche.



Recogida de jóvenes borrachos Si bebes… mejor llama para que te recojan. Es precisamente la opción con la que cuentan algunas compañías aseguradoras, cuyos seguros para jóvenes menores de 26 años cuenta con ventajas como esta para ese grupo de conductores. La compañía se encarga de enviar una grúa para remolcar el coche hasta tu casa y un taxi para que vuelvas cómodamente, y, sobre todo, de forma segura.



