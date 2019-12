​¿Felices fiestas? No, feliz Navidad Según los expertos e historiadores, el testimonio más antiguo que se dispone sobre la celebración de la Navidad es una homilía del obispo san Basilio pronunciada entre el año 370 y el 378 María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

martes, 24 de diciembre de 2019, 09:21 h (CET) En estos últimos días me ha llamado la atención la «moda» de felicitar las fiestas eliminando toda referencia a la Navidad. Así se ha hecho desde Moncloa, pero gracias a Dios, y a la tradición y al rigor, no desde la Casa de Su Majestad el Rey.



Nos encontramos inmersos en una de las celebraciones religiosas más importantes, tanto que hasta el Catecismo de la Iglesia Católica recoge el carácter anual de la natividad y afirma que «la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos», (522).



En referencia a su duración, el tiempo litúrgico de la Navidad comienza el 24 de diciembre y finaliza con la fiesta del Bautismo del Señor, es decir, el domingo posterior al 6 de enero, día que se celebra la Epifanía del Señor.



Por esta razón, el intento de eliminar cualquier referencia a la Navidad en las manifestaciones escritas y orales de felicitación es un reflejo de la falta de coherencia con el motivo de la celebración. Al igual que es una necedad querer transfigurar esta fiesta religiosa en una social.



Según los expertos e historiadores, el testimonio más antiguo que se dispone sobre la celebración de la Navidad es una homilía del obispo san Basilio pronunciada entre el año 370 y el 378. En consecuencia, estamos hablando de una celebración de, al menos, 17 siglos de tradición.



En resumen, al final de cada año los españoles disfrutamos de unos días de descanso gracias a la solemnidad religiosa de la Navidad, una fiesta de gran tradición y arraigo en nuestro país. Una celebración que disfrutamos todos, al margen de las creencias de cada uno. Sin embargo, lo que no se puede obviar es el carácter religioso de esta festividad y, ni mucho menos, intentar borrar 17 siglos de identidad por imberbe imparcialidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Contar por no callar Bofetón a la justicia española ​Introducción a la Estética La Estética fue uno de los campos de la Filosofía que interesó especialmente al gran filósofo Hegel. En el libro Introducción a la Estética el pensador alemán se ocupa de analizar los principios del arte y de la finalidad del mismo El Gobierno enfangado con ERC. Rectificación a J. Barberá, de TV3 Tantas prisas, después de tantos retrasos, ¿implican que existe inseguridad respecto a la fragilidad, seriedad o capacidad de gobierno del contubernio de izquierdas que nos espera? ¿Aplicó el Tribunal Supremo el Lawfare en el caso Junqueras? Respecto al caso del procés,el juez del Supremo Llarena, sería el responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y los ex-consellers de la Generalitat utilizando la norma más restrictiva de la libertad ​Tierra de milagro y lotería Vivimos en una España débil y sin pulso, pero creo que podemos ser capaces de despertar de la pesadilla y hacer oír nuestra voz en toda Europa