Sudy King, de las peligrosas calles de Venezuela a promesa musical internacional con su single "Celosa" Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 16:38 h (CET) El cantante, actor y bailarín venezolano que perdió a muchos de sus amigos y conocidos a cause de tiroteos en su ciudad natal Coro, afirma que él encontró el camino gracias a la música y el baile Dejando atrás sus duros inicios, Leonardo Jiménez, conocido como Sudy King, dejó su ciudad natal de Coro persiguiendo un sueño. El artista venezolano, que se crió en el barrio de La Florida, siempre tuvo muy claro que si quería tener un futuro debía escapar de su tierra, donde los problemas de drogas, violencia y corrupción amenazan el progreso de los jóvenes que viven allí. Con 24 años se lanzó a la aventura y tras su paso por Colombia y Portugal finalmente aterrizó en España para encontrar un sitio en Madrid, donde se centró en el baile para salir de las calles, concretamente, en el break dance en el que se refugió durante su adolescencia,.

Empezó actuando en la Puerta del Sol con su grupo de baile “Madrid Frao”, con el que, gracias a su talento, logró actuar en varios de los principales clubes de Madrid como Opium o Shoko. Tras su paso por el programa de talentos “Got Talent”, en el que llegaron a la semifinal siendo reconocidos por Jorge Javier Vázuez como uno de los grupos con más talento que ha pasado por el programa, el artista se centró en la música triunfando en Youtube con sus temas urbanos y llegando a públicos de multitud de países.

Recientemente Sudy King presenta su nuevo tema “Celosa”, con un ritmo más latino que sus anteriores trabajos y con el que promete llegar a todas las pistas de baile.

Su estilo musical, principalmente urbano, abarca sonidos desde el Trap hasta el Pop. En sus nuevos temas, el artista venezolano experimenta con el Reggaetón, género que ha marcado la última década musical a nivel internacional y que sigue creciendo gracias a la proliferación de nuevos talentos.

Entre sus anteriores singles destaca “Tiro pa alante”, cuyo título define la filosofía del cantante mientras que en su nuevo tema habla del comportamiento de las personas celosas que tienen acceso a ti 24 horas a través de las nuevas tecnologías. En sus redes sociales el artista ha dejado clara su posición respecto a los celos, afirmando que él no se considera celoso y que los celos son muy dañinos para las personas que los sienten.

“Celosa” será el primero de los muchos lanzamientos que están por llegar el próximo año."La música es mi vida. No voy a parar".

Vídeos

Sudy King - Celosa (Video Oficial) ft. G.lesson



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.