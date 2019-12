Raíz de Guzmán colabora con Educo en su campaña de Navidad Comunicae

Esta Navidad, Bodegas Raíz de Guzmán colabora con la fundación Educo. De todos los productos que venda a través de su tienda online de vinos y quesos, destinará 1 € a las Becas Comedor de la ONG. La campaña se extenderá desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020.

“Con esta colaboración, intentamos poner nuestro granito de arena en un proyecto que nos parece muy bonito y necesario”, explica Cayetana Santos, directora de Raíz de Guzmán. “Admiramos la labor de Educo. Sus Becas Comedor aseguran que niños y niñas en situaciones de riesgo tengan, al menos, una comida completa al día”, añade.

Lo explica también Macarena Céspedes, directora de Educo España: “En España, casi 2,5 millones de niños y niñas (uno de cada tres) están en riesgo de pobreza o de exclusión social”. Fue un problema que se agravó con la crisis económica y que perdura a día de hoy.

Entre sus consecuencias directas, se encuentra la malnutrición. De estos pequeños, en torno a 300.000 no pueden tener una alimentación adecuada y comer carne o pescado cada dos días. Esto convierte a estos niños y niñas en el colectivo más vulnerable de España.

Además, desde la ONG explican que esto también fomenta el absentismo, ya que los niños que no pueden comer en la escuela van a casa a mediodía y muchas veces ya no vuelven al colegio por la tarde.

Las Becas Comedor de Educo evitan estas situaciones y promueven que los niños y niñas crezcan en un contexto adecuado para el rendimiento escolar, que se sientan felices, integrados y que tengan igualdad de oportunidades con respecto a otros pequeños de su edad.

La Navidad, una época solidaria

“Lanzamos esta campaña en esta época del año porque es cuando más ventas tenemos y más podemos aportar”, explica Cayetana Santos. “Hay comidas y cenas con amigos y familia, se bebe mucho vino y se consumen productos más exclusivos. Por eso consideramos que es ahora cuando tenemos que poner nuestro granito de arena, cuando más podemos aportar”.

Bodegas Raíz de Guzmán elabora vinos D.O. Ribera del Duero con uva 100% tempranillo. En su tienda online raizdeguzman.com se pueden adquirir sus vinos tintos Raíz Voy Olé, Raíz 9 Meses, Raíz Crianza, Raíz Reserva y Raíz Profunda y su Raíz Rosado. A esto se suman los quesos Páramo de Guzmán, en su versión tradicional y en aceite de oliva virgen extra.

