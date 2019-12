SingularCover analiza los seguros que necesitaría Papá Noel para salir sano y salvo de la Navidad Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 16:03 h (CET) La nieve, intensas lluvias o fuertes rachas de viento son algunos de los factores que afectan durante el viaje al trineo de Santa. Por otro lado, resbalones por la chimenea o pequeños incendios en la casa, pueden ser algunos de los posibles accidentes que puede sufrir en su cometido.. Por ello, SingularCover analiza los seguros que podría necesitar Santa para la noche del 24 de diciembre, para que nada impida que lleve a cabo su importante misión Diciembre es el mes en el que Papa Noel visitará los hogares de todo el mundo. A pesar de que es un personaje mágico y cuenta con unos ayudantes de excepción, son unos días movidos y por ello no está exento de que le ocurran percances. Con la idea de evitar posibles riesgos estos días, es importante que extreme las medidas preventivas ante cualquier imprevisto. Las caídas, pérdidas de paquetes, colisión del trineo o accidentes de los renos, son algunos de los daños que puede sufrir en este periodo.

Es por ello por lo que, además como trabajador autónomo, Santa Claus debe atender a ciertos aspectos, y estar protegido para garantizar su seguridad y la de todos los regalos. En este aspecto, SingularCover-startup española de insurtech especializada en comercios, pymes y autónomos-, ha realizado un análisis de los seguros que podría necesitar Santa para la noche del 24 de diciembre, para que nada impida que lleve a cabo su importante misión.

1. Asistencia en viaje: contar con un trineo de sustitución

En España concretamente, este invierno está siendo especialmente frío. La nieve, intensas lluvias o fuertes rachas de viento pueden causar accidentes al trineo de Santa Claus mientras sobrevuela las calles de las ciudades. Con una póliza que cubra los incidentes en viaje, Papá Noel estaría protegido, incluso podría tener un “trineo de sustitución” para continuar su importante desplazamiento. En caso de accidentes de tránsito en los que estuviera el trineo asegurado, se cubrirían los gastos por los daños personales y posibles daños a los duendes acompañantes en el trineo o sus familiares directos.

2. Cobertura de transporte de mercancías: los regalos asegurados

Teniendo en cuenta a la velocidad a la que debe recorrer todas las ciudades para llegar a todas las casas, puede producirse una caída de la mercancía del trineo, causando tanto daños a los regalos transportados, como posibles daños ocasionados por los objetos caídos. Debe tener una póliza de seguro de transporte de mercancías, de manera que pueda reponer los bienes dañados en pocos instantes y asegurar que la mercancía llegue a su destino en las condiciones esperadas por todos.

3. Seguro de Accidentes e Incapacidad Laboral Temporal para chimeneas traicioneras

Como autónomo que es, Papa Noel también puede sufrir enfermedades o accidentes que le dejen inhabilitado para trabajar durante Nochebuena. Con un seguro de Incapacidad Laboral Temporal, podría asegurar los gastos de contratación de un sustituto que realizara sus labores, además de poder afrontar los gastos fijos de su actividad. Por otro lado, tiene probabilidades de sufrir un resbalón en la chimenea, quemadura con el fuego, o pillar un catarro… Con una cobertura 24 horas de accidentes, el seguro cubriría a Papá Noel durante todo el día, tanto en su actividad profesional como en su tiempo libre.

4. Responsabilidad Civil: siempre protegido y protegiendo a los demás

Teniendo en cuenta que algunos juguetes y productos podrían haber sido fabricados con escasos controles de calidad, estos pueden llegar con algún defecto y podrían ocasionar algún daño a los más pequeños. Por ello, es importante que Papa Noel cuente con un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra el pago de las indemnizaciones por daños corporales, materiales o patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa de Santa Claus por hechos derivados de su actividad profesional.

5. Seguro de RC Animal para tener a los renos asegurados

Los renos llevan muchos años con Santa Claus, y normalmente son animales muy dóciles, pero debido a la carga de trabajo, en ocasiones pueden actuar movidos por el estrés y accidentalmente morder a alguien o darle una coz. En estos casos, Santa debe contar con un seguro de Responsabilidad Civil Animal que cubre los daños que puedan causar los renos a terceros, tanto a otras personas como a otros animales. Otros más completos, serían los seguros para mascotas, que además de la RC tienen coberturas relacionadas principalmente con los gastos veterinarios y gastos más extraordinarios, como son el robo del animal, estancias en residencias, etc.

6. Responsabilidad Civil Patronal: cuidando de los elfos

Los Elfos cumplen un papel importante estos días navideños. Es importante que Papa Noel cuide a sus ayudantes, ya que, como trabajadores, pueden sufrir también accidentes. Sería raro que se diera el caso, pero podrían llegar a demandar a Santa por las secuelas sufridas, aunque él haya cumplido con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello es importante que cuente con un seguro de Responsabilidad Civil Patronal, que cubre los daños que pueda sufrir un empleado como consecuencia de un accidente laboral.

Toda precaución es poca, por ello si Papá Noel se cubre con estos seguros nada le impedirá que lleve a cabo su importante misión en Nochebuena y todos los regalos estarán asegurados.

