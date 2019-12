El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa entrega los Premios COEGI 2019 a Txaro Fernández y Daniel Alonso Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 15:50 h (CET) En reconocimiento a su trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la Enfermería La enfermera del Hospital Universitario Donostia, Txaro Fernández; y el enfermero de Emergentziak Osakidetza, Daniel Alonso, recibieron el pasado viernes en San Sebastián el Premio COEGI 2019 a la Trayectoria Profesional y el Premio COEGI al Desarrollo de la profesión enfermera, respectivamente. Se trata de los máximos galardones otorgados por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa que se entregan, además, a propuesta de las propias compañeras y compañeros enfermeros. La entrega de los Premios COEGI tuvo lugar en el transcurso de la cena anual de la enfermería guipuzcoana que reunió en un céntrico hotel donostiarra a más de 200 profesionales.

Txaro Fernández, Premio COEGI 2019 a la Trayectoria Profesional, comenzó a trabajar en 1976, inicialmente en el conocido como “Edificio Amara” y tras la unificación, pasó al Hospital Universitario Donostia donde actualmente trabaja en el Área de Pruebas Cardiológicas. Sus compañeras destacan de ella: “su humanidad y entrega a lo largo de su carrera profesional. Su infinita paciencia con los pacientes, familiares y compañeras. Es una excelente compañera siempre dispuesta a ayudar”.

Txaro Fernández explica que recibir el Premio COEGI a propuesta de sus propias compañeras ha supuesto “además de una enorme sorpresa, la alegría y la satisfacción de sentir que -en lo que se refiere a compañerismo y trabajo de grupo-, algo de lo intentado ha salido bien”. De los años trabajados, afirma que se queda con muchos compañeros de todos los estamentos “a los que he tenido la suerte de conocer y con quienes he compartido estos años de trabajo”.

Por su parte, Daniel Alonso, Premio COEGI 2019 al Desarrollo de la profesión enfermera, es responsable de grupo de paradas de Emergentziak Osakidetza. Referente en Gipuzkoa en Enfermería de Emergencias y en poner relevancia el papel de la profesión en la reanimación cardiopulmonar (RCP). Sus propias compañeras y compañeros, quienes le han postulado para el Premio, destacan de él que: “ha trabajado con dedicación y compromiso para que la Enfermería esté en el lugar que le corresponde en el área de Emergencias. Ha abogado por la presencia y protagonismo enfermero tanto en lo asistencial, como en lo docente, investigador y organizativo”.

Con respecto al Premio, confiesa haber pensado “que el trabajo que tiene más visibilidad de la que yo pensaba. Desde luego, los reconocimientos en congresos, en jornadas.... se quedan pequeños si se compara con el hecho de que sean tus propios compañeros los que valoren y reconozcan ese trabajo. Esto es lo que más satisfacción da”, subraya.

Por otra parte, en la cena del pasado viernes, el COEGI entregó también el 0,7% de su presupuesto a la Asociación DOA – Denok Osasunaren Alde / Todos por la Salud, para un proyecto para el fortalecimiento del sistema de salud del Departamento del Beni, en el ámbito asistencial y de formación (Bolivia).

