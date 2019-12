Lola Market ofrece las claves para planificar los menús navideños Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 15:58 h (CET) El marketplace de alimentación se convierte en un aliado para las compras de alimentación y bebidas de última hora Con la Navidad y el Fin de Año a la vuelta de la esquina se avecinan días de grandes comidas y reuniones familiares y lo que es lo mismo, de grandes compras y esperas en el supermercado a la búsqueda de los mejores productos y ofertas para preparar los tradicionales menús.

Para aquellos que lo han dejado para última hora y les estresa pensar en las aglomeraciones, las colas en la pescadería y los precios desorbitados de estas fechas, Lola Market, el marketplace de alimentación, ofrece las claves para afrontar con éxito las compras de alimentación y bebidas y ahorrar en la cesta de la compra para las cenas y comidas navideñas:

Revisar la despensa y establecer un presupuesto

Antes de hacer la compra o planifica el menú, hay que mirar qué hay en la despensa y si se se puede aprovechar algunos ingredientes para consumirlos en forma de entrantes o buscar alguna receta en función de estos. Una vez decidido el menú, es recomendable realizar un presupuesto y tratar de ceñirse a él a la hora de hacer la compra.

Ahorrar tiempo con la compra online y el servicio de Personal Shopper:

En plataformas como Lola Market, un experto que conoce las condiciones óptimas de los alimentos, escoge los mejores productos, cortes y avisa al usuario de las ofertas. Así, te podrás liberar de hacer la ruta de mercados y supermercados en busca de los mejores productos y cargar con bolsas o carritos. Tan solo es necesario acceder a www.lolamarket.com o a la App y navegar de una tienda a otra para elegir los productos que se desee adquirir, sin salir de casa ni renunciar al establecimiento de confianza.

Comparar precios

Los productos más demandados y que más suelen incrementar su precio en estas fechas son el cordero lechal, pularda, pavo, jamón ibérico de cebo, lombarda, piña, besugo, lubina, langostinos cocidos no congelados, percebes gallegos, almejas y ostras,... La app de Lola Market permite comparar precios entre los diferentes supermercados, hipermercados, grandes almacenes y mercados municipales (en el caso de Madrid, Barcelona y Valencia) o tiendas especializadas y de delicatesen, podrás ahorrarte hasta un 40%.

Elegir ingredientes alternativos

A escasos días de la Navidad, el pescado y marisco se convierten en una opción que no todos se pueden permitir. Así, si el besugo está por las nubes, la plataforma recomienda apostar por consumir pescados de temporada como la merluza o la lubina de acuicultura. Si el precio del pavo se escapa del presupuesto establecido, se puede optar por sustitutos como el pollo de corral o el redondo de ternera.

Congelar alimentos

Aprovechar el caldo para hacer la sopa de marisco de Nochebuena, o bien, para hacer otra en Fin de Año o utilizarlo como fumé en un pastel de pescado son ideas que ayudan economizar y reducir gastos extras en la lista de la compra.

Utilizar cupones de descuento y ofertas.

Las promociones también ayudan a recortando gastos de un producto y otro hasta ver disminuida notablemente tu factura. Lola Market ofrece un cupón de bienvenida de 10 € de descuento para nuevos usuarios.

Sobre Lola Market

Lola Market ofrece un servicio de calidad en la compra online de productos de alimentación permitiendo realizar simultáneamente la compra en supermercados (como Lidl, Carrefour, Mercadona, Dia), mercados tradicionales y tiendas especializadas.

El cliente puede elegir entre una amplia selección de comercios disponibles en la web o la App del servicio. Una vez realizada la compra online, un personal shopper se encarga de elegir cuidadosamente cada uno de los productos de la lista de la compra que será entregada por un repartidor en 1h o en el momento que el cliente prefiera.

Lola Market se encuentra disponible en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, A Coruña y Granada a través de más de 260 establecimientos, entre los que destacan supermercados de primera línea, mercados tradicionales y tiendas especializadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.