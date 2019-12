Las nuevas oposiciones de Correos llegan a 3.421 plazas

El anuncio de empleo público da respuesta al Plan de Estabilización entre CC.OO. y Correos Correos ha publicado la primera información referente a las oposiciones de personal laboral de correos y telégrafos correspondiente al año 2020. Esta nueva convocatoria de empleo público generará 3.421 plazas en diferentes puestos operativos, aunque no se abrirá el plazo hasta que no finalicen las anteriores. Una fecha que se iniciará tras el examen de enero y que corresponde a la convocatoria del año 2019, en el que se contaba con 4.055 plazas.



El nuevo anuncio únicamente da unas primera pincelada a los interesados. De entre esas 3.421 nuevas plazas, 1.421 son para puestos de trabajo correspondientes a la tasa de reposición del año 2019, y 2.000 plazas son destinadas a las que aún quedan pendientes en el Plan de Estabilización, un acuerdo recogido entre CC.OO. y Correos. Próximamente se publicarán las bases del proceso de selección con la información referente a los requisitos, las fases, pruebas y valoraciones, etc. y, posteriormente, la distribución de plazas por provincias y sus características. Esta distribución por provincias se estima que sea similar a la anterior, en la que Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades con más plazas (con puestos destinados según número de plazas a funciones de cartero, agentes de clasificación postal y atención al público). Además, se dará toda la información relevante al tipo de contratación, modalidad y los plazos para presentar las solicitudes.



A esta convocatoria de empleo público para 2020, se le añadirá otra para el año 2022. De esta forma se busca recuperar los empleos perdidos durante la crisis, así como disminuir la temporalidad y contratos a tiempo parcial de Correos. Una oportunidad de empleo estable según Ediciones Rodio, editorial especializada en el temario de oposiciones para correos.