Delivinos Urban Gourmet enseña las claves para maridar cava y champagne correctamente Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 14:38 h (CET) El cava y el champagne, están presentes en todas las celebraciones casi siempre a la hora del brindis. Ambos espumosos poseen una versatilidad camaleónica, que les permite combinar con prácticamente cualquier alimento. Impresionar a los comensales puede ser fácil con un adecuado maridaje, para lograr un equilibrio de los sabores y conseguir crear nuevas sensaciones. Delivinos, la tienda gourmet de referencia en el mercado español, da consejos para maridar cava y champagne correctamente Antes de comenzar con el maridaje, se debe observar que el champagne suele ser algo más dulce que el cava, que tiene un sabor más ligero y afrutado.

Hay que tener en cuenta si se quiere hacer un maridaje por contraste, que busca el equilibrio entre sabores de distinta intensidad, o maridaje por complementación, en el que se buscan las similitudes para armonizar los sabores.

La expresión ´Dosage´ (literalmente “dosificación”), se refiere al proceso de adición de azúcar en el vino. Los espumosos se clasifican en base a esto y por ello existe una gran variedad de donde elegir.

El queso es el mejor aliado de los espumosos, ya que aumentan en boca la sensación refrescante, potenciando los efectos agradables del queso y del propio espumoso.

Los aperitivos de cualquier tipo, desde canapés y hojaldres, hasta ostras o jamón ibérico, combinan perfecto con un espumoso a la temperatura adecuada. Siempre va a ser la mejor manera de empezar la noche.

La dificultad de maridar ensaladas, reside en lo cambiantes que son sus ingredientes. Aquellas ensaladas que tengan fruta, combinaran perfecto con un espumoso. Existe también una amplia gama de vinagres, que también se enriquecerán con estas bebidas.

Los pescados y mariscos, así como los arroces, reclaman un espumoso afrutado, con un punto de acidez que les aporte un toque de frescor. Una buena elección puede crear la pareja perfecta.

Maridar espumosos con carne es un poco más complicado, la mejor opción es un rosado de maceración o un espumoso con más cuerpo o amplitud. Un truco de los expertos es que, si no se consigue maridar la proteína, se observe la guarnición.

Siempre elegir comidas poco condimentadas. El champagne no se debe tomar nunca con alcachofas, ya que, dejan un sabor metálico en la boca, debido a la cinarina. Tampoco se recomiendan comidas picantes o muy especiadas. Si este es el caso y la comida es picante, hay que elegir un espumoso muy dulce.

Es verdad, los postres combinan a la perfección con cava o champagne, pero siempre en sus variedades menos dulces, e intentando alejarse del chocolate, ya que la acidez de los espumosos no va bien con el amargor de este.

Sea cual sea el plato elegido, un buen cava o un buen champagne no dan lugar a error. En Delivinos, pueden dar consejo sobre los espumosos que mejor se adapten a las necesidades de cada uno. Hay que recordar seguir el instinto y disfrutar de un maridaje y una cena espectaculares. ¡A gozar!

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

Teléfono: 910 580 970

https://www.instagram.com/delivinos/

https://www.facebook.com/delivinosweb/

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.