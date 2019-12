La rana de la suerte de Casino Gran Madrid repartirá más de 50.000€ en premios Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 11:55 h (CET) Un Mini Cooper Cabrio One descapotable y una Suzuki GSX S750 formarán parte de las cestas que el grupo Casino Gran Madrid sorteará entre sus clientes el próximo 18 de enero de 2020 La famosa rana de la fortuna de Colón seguirá haciendo honor a su nombre y el próximo 18 de enero de 2020 repartirá más de 50.000€ en premios. Tras esta iniciativa se encuentra Casino Gran Madrid, el grupo busca de esta forma, alargar las navidades con un sorteo que incluirá importantes regalos.

Carlos de Miguel, director de Marketing de Casino Gran Madrid explica que se sortearán tres grandes cestas entre todos aquellos clientes que hayan visitado el casino de Torrelodones o el de Colón. “Para participar, tan solo tendrán que acudir a cualquiera de los dos casinos que el grupo tiene en Madrid, el Casino de Colón y el Casino de Torrelodones. Cuantas más participaciones se obtengan, más opciones de ganar se tendrán, por ejemplo, si además de visitar el casino, acuden también a cenar, los clientes podrán obtener más participaciones”, asegura Carlos de Miguel. Para más información se puede entrar en www.laranadelasuerte.com.

Primer Premio, con precio total de mercado valorado entorno a los treinta y tres mil setecientos treinta y ocho euros (33.738€) (P.V.P. I.V.A. incluido) y compuesto por:

- Mini Cooper descapotable Modelo Cabrio One

- Iphone 11 (128 GB)

- Caja 6 botellas Moët & Chandon- Brut Imperial

- Jamón Bellota 100% Iberico 5 J’s 7-8 Kg

- 1.000 € de bono para Casino Gran Madrid Online (exento de impuestos)

- 500 € en 2 vales de 250 € para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor (exento de impuestos)

- 2 Pack Total Experience VR

- Cena para dos en Cubik

-Cena para dos en Zero

- Cesta de Navidad

Segundo Premio, con precio total de mercado valorado entorno a los doce mil novecientos sesenta euros (12.960€) (P.V.P. I.V.A. incluido) y compuesto por:

- Moto Suzuki GSX S750

-Iphone 11 (128 GB)

- Caja 6 botellas Moët & Chandon- Brut Imperial

- Jamón Bellota 100% Iberico 5 J’s 7-8 Kg

- 1.000 € de bono para Casino Gran Madrid Online (exento de impuestos)

- 500 € en 2 vales de 250 € para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor (exento de impuestos)

- 2 Pack Total Experience VR

- Cena para dos en Cubik

-Cena para dos en Zero.

-Cesta de Navidad

Tercer Premio: con precio total de mercado valorado entorno a los dos mil cuarenta y nueve euros (2.049€) (P.V.P. I.V.A. incluido) y compuesto por:

- Ipad air 64gb gris espacial

- 1.000 € de bono para Casino Gran Madrid Online (exento de impuestos)

- 500 € en 2 vales de 250 € para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor (exento de impuestos)

Según afirma Carlos de Miguel : “El objetivo de este sorteo es alargar un periodo de ilusión y de magia como es el que nos brinda la Navidad y ofrecer a todas aquellas personas que pasan por nuestros casinos la posibilidad de seguir soñando. Si Papa Noel o los Reyes Magos no se han portado bien, nosotros sí lo haremos, porque nuestra rana de la fortuna es mágica” , asegura el directivo.

Una rana, realmente de la fortuna

La rana de la fortuna de Colón, fue un regalo que hizo el grupo Casino Gran Madrid a la capital hace ya casi seis años. Según cuenta la leyenda, hace muchos años las mansiones ubicadas en el Paseo de la Castellana, tenían suntuosos jardines con pequeñas ranitas que muchos decían que eran de la “suerte” y Madrid atravesaba entonces una época de esplendor gracias a estos diminutos seres. Sin embargo, las ranitas fueron desapareciendo y con ellas la buena fortuna, hasta que el Casino Gran Madrid Colón levantó una gran rana de bronce de más de tres metros de altura que regaló a la ciudad para devolver esa suerte de la que disfrutó en tiempos pasados.

Y suerte es lo que tendrán los afortunados que se hagan con alguna de las tres cestas que se sortearán el próximo 18 de enero en el Casino Gran Madrid Torrelodones.

Para participar, tan solo tendrán que acudir a cualquier de los dos casinos que el grupo tiene en Madrid, el Gran Casino de Colón y el Gran Casino de Torrelodones y por cada acción que realicen de las que están indicadas en las bases (www.laranadelasuerte.com) recibirán una participación.

El día 18 de enero, tendrá lugar una gala en el Casino Gran Madrid Torrelodones en la que se sortearán las tres cestas valoradas en más de 50.000€, pero también habrá otras sorpresas para los asistentes.

Entre todos los que estén físicamente en el casino de Torrelodones el día 18 de enero 2020, se sortearán otros premios por un valor aproximado de seis mil cuatrocientos treinta y ocho euros (6.438€) (P.V.P. I.V.A. incluido):

1º Premio:

- Ipad air 64gb gris espacial: con precio total de mercado valorado entorno a los quinientos cuarenta y nueve euros (549€) (P.V.P. I.V.A. incluido)

- 1.500 € de bono para Casino Gran Madrid Online (exento de impuestos)

- 500 € en 2 vales de 250 € para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor (exento de impuestos)

2º Premio:

- Ipad air 64gb gris espacial: con precio total de mercado valorado entorno a los quinientos cuarenta y nueve euros (549€)€ (P.V.P. I.V.A. incluido)

- 500 € de bono para Casino Gran Madrid Online (exento de impuestos)

- 1 vale de 100€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

3º Premio:

- 1 Cestas de Navidad (180€)

- 1 vale de 100€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

4º Premio:

- 1 Cena Cubik para dos personas (incluye bebidas) (80€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

5º Premio:

- 1 Cena Cubik para dos personas (incluye bebidas) (80€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

6º Premio:

- 1 Cena para Zero para 2 personas (menú degustación + bebidas) (150€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

7º Premio:

- 1 Cena para Zero para 2 personas (menú degustación + bebidas) (150€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

8º Premio:

- 2 pack Total Experience VR BLACK (para 2 personas) (100€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

9º Premio:

- 2 Pack Total Experience VR BLACK (para 2 personas) (100€)

- 1 vale de 50€ para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

10º-40º Premio:

- 30 vales de 50 € para máquinas en los Casinos Físicos del Promotor

Sobre el Casino Gran Madrid Torrelodones

El Casino Gran Madrid Torrelodones es el primer casino que abrió sus puertas en Madrid. Actualmente es un lugar de referencia de juego, ocio y gastronomía. Cuenta con el restaurante Zero y el gastro market Cubik, además dispone de la mayor sala de realidad virtual de Europa: VR Black. La Sala Mandalay del Casino Gran Madrid Torrelodones acoge las principales veladas de boxeo y recibe cada mes a consagrados artistas de talla internacional.

